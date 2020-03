Środki antybakteryjne i dezynfekujące. Czy można zrobić je samodzielnie w domu?

Dbanie o czystość dłoni nie jest ważne jedynie wówczas, gdy rośnie ryzyko zakażenia nowym typem wirusa. Dzięki prawidłowej higienie możemy także uniknąć zakażenia wirusem grypy oraz innymi drobnoustrojami, które powodują sezonowe infekcje. Jak zrobić domowy płyn antybakteryjny i żel antybakteryjny do rąk?

Środki do dezynfekcji – kiedy warto z nich korzystać?

Środki do dezynfekcji powinny być stosowane jedynie w uzasadnionych sytuacjach. Badania dowiodły, że przesadne dbanie o czystość to jeden z czynników, które wpływają na osłabienie odporności. Co więcej, działanie ciepłej wody i zwykłego mydła jest równie skuteczne w przypadku niszczenia bakterii oraz wirusów, które znajdują się na naszych dłoniach, jak stosowanie środków antybakteryjnych. W normalnej sytuacji nie są one nam niezbędne, jednak obecnie, kiedy obawiamy się zakażenia koronawirusem, warto zdecydować się na przygotowanie domowych płynów i żeli antybakteryjnych, które pomogą zyskać poczucie bezpieczeństwa i zmniejszą ryzyko zachorowania.

Środki antybakteryjne powinniśmy stosować do dezynfekcji rąk w sytuacji, gdy:

przebywamy w dużych skupiskach ludzi lub wykonujemy pracę, która wymaga ciągłego kontaktu z dużą liczbą osób,



korzystamy z komunikacji miejskiej,



udajemy się do szpitala lub przychodni np. na zaplanowane badania,



korzystamy z publicznych toalet,



nie możemy umyć rąk ciepłą wodą oraz mydłem.

Środki antybakteryjne warto stosować także do dezynfekcji powierzchni w domu oraz w budynkach użyteczności publicznej. W domu stosujemy środki do dezynfekcji m.in. w kuchni, bo na kuchennych blatach i sprzętach może znajdować się znacznie więcej szkodliwych drobnoustrojów niż w toalecie, o której czystość dbamy nie tylko poprzez codzienne sprzątanie, ale także stosowanie dość agresywnych środków myjących o działaniu redukującym bakterie i inne drobnoustroje.

W obecnej sytuacji środki odkażające są trudno dostępne, więc domowy żel antybakteryjny do rąk lub płyn do mycia powierzchni pozwolą zaoszczędzić sporo pieniędzy i uniknąć paniki związanej ze wzrostem cen środków odkażających.

Domowy płyn antybakteryjny – jak go zrobić?

Domowe środki antybakteryjne, aby były skuteczne, muszą w swoim składzie zawierać wysokoprocentowy alkohol. W celu ich przygotowania stosuje się spirytus rektyfikowany 70%, bo takie stężenie alkoholu pozwala w szybki i skuteczny sposób pozbyć się drobnoustrojów. Jeżeli nie chcemy korzystać z dość drogiego spirytusu, możemy zastąpić go tanim spirytusem salicylowym lub czystą wódką o wysokiej zawartości alkoholu. W celu przygotowania preparatu antybakteryjnego do odkażania powierzchni w domu i poza domem potrzebujemy:

300 ml spirytusu,



20 kropli naturalnego olejku lawendowego,



20 kropli naturalnego olejku tymiankowego,



60 kropli naturalnego olejku z drzewa herbacianego,



butelkę ze spryskiwaczem.

Wszystkie składniki trzeba ze sobą dokładnie wymieszać i przelać do butelki. Miksturę można stosować na różne powierzchnie, jednak w przypadku delikatnych materiałów np. skórzanej tapicerki, trzeba wcześniej sprawdzić jej działanie na niewidocznym fragmencie mebla.

Jak zrobić domowy żel antybakteryjny do dezynfekcji rąk?

W celu zrobienia domowego żelu antybakteryjnego do rąk także potrzebny jest wysokoprocentowy alkohol, czyli spirytus lub spirytus salicylowy (gdy nie mamy możliwości zakupu spirytusu). Potrzebny jest też:

żel aloesowy – ½ szklanki (do kupienia w drogerii lub aptece),



4 łyżki stołowe spirytusu salicylowego,



olejek z drzewa herbacianego – 20 kropli,



olejek lawendowy – 5 kropli,



olejek eukaliptusowy – 10 kropli.



małe buteleczki na kosmetyki (do kupienia w drogerii).

Przygotowanie żelu antybakteryjnego wymaga wymieszania wszystkich składników w np. szklance i przelania powstałego preparatu odkażającego do mniejszych pojemników.

Czytaj także:

Koronawirus na świecie. W Chinach mniej niż 100 nowych przypadków. Wzrasta liczba chorych w Europie i USA