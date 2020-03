Masz więcej niż 60 lat? Oto, co musisz wiedzieć o koronawirusie

COVID-19 może być podobny do grypy sezonowej. Od 70 do 85 procent wszystkich zgonów w wyniku powikłań grypy i od 50 do 70 procent przypadków osób hospitalizowanych w wyniku grypy występuje wśród osób w wieku 65 lat i starszych. Ale nie ma powodu do paniki. Eksperci zalecają podjęcie kroków w celu przygotowania się na wypadek zarażenia się chorobą.

Ponieważ epidemia koronawirusa rozprzestrzenia się, eksperci wskazują, że wiele osób nie będzie miało poważnych objawów, nawet jeśli zarazi się chorobą. Istnieje jednak jedna grupa ludzi, którzy są szczególnie zagrożeni.

Osoby starsze w grupie podwyższonego ryzyka

Podobnie jak w przypadku grypy sezonowej, osoby starsze, zwłaszcza te z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie COVID-19, chorobą wywoływaną przez nowy koronawirus.

– Na podstawie wszystkich danych, które otrzymaliśmy do tej pory, wydaje się, że osoby starsze, szczególnie te z wieloma chorobami współistniejącymi, są bardziej zagrożone powiedział dr Nagendra Gupta, internista w Texas Health Arlington Memorial Hospital.

W ostatnim badaniu opublikowanym w JAMA, będącym największym dotychczas opublikowanym badaniem na temat COVID-19, wskaźnik śmiertelności wyniósł blisko 15 procent u pacjentów w wieku powyżej 80 lat w porównaniu ze średnim ogólnym wskaźnikiem śmiertelności przypadków wynoszącym 2,3 procent.

Niedawne badanie opublikowane w Journal of the American Medical Association wykazało, że dzieci w wieku 10 i poniżej stanowiły zaledwie 1 procent wszystkich przypadków COVID-19, podczas gdy osoby w wieku od 30 do 79 lat stanowią prawie 90 procent.

Umieralność rośnie z wiekiem

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że umieralność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym najwyższa śmiertelność występuje wśród osób powyżej 80. roku życia i osób ze współistniejącymi chorobami.

– Jak dotąd istnieje opinia, że większość przebiegów zachorowania na COVID-19 jest łagodna. Raport z Chin sugeruje, że poważne stadium występuje w 16 procentach przypadków – powiedziała dr Nancy Messonnier, dyrektor Narodowego Centrum ds. Szczepień i Chorób Oddechowych. – Starsi ludzie i osoby z chorobami takimi jak na przykład choroby serca, choroby płuc i cukrzyca, byli około dwa razy bardziej narażeni na poważne skutki w porównaniu z młodszymi, zdrowszymi ludźmi.

Messonnier podkreśliła, że osoby starsze i przyjmujące leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie i cukrzyca, powinny zapewnić sobie „odpowiednie zapasy” pod ręką, ponieważ liczba potwierdzonych przypadków stale rośnie.

Jak obniżyć ryzyko zachorowania na COVID-19?

Starsi ludzie mieszkający w lokalizacjach, w których dochodzi do gwałtownego wzrostu liczby przypadków koronawirusa, mogą również potrzebować zastanowić się, jakie działania mogą podjąć, aby zmniejszyć ryzyko COVID-19. Może to obejmować strategie takie jak unikanie dużych zgromadzeń publicznych, pozostawanie w domu i unikanie osób, które wydają się chore.

Dystansowanie się od społeczeństwa może pomóc osobom najbardziej zagrożonym uniknąć infekcji. Według CDC najlepszym sposobem zapobiegania chorobom jest unikanie narażenia na wirusa. Niektóre wskazówki CDC to:

Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zostań w domu, kiedy jesteś chory.

Zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę do śmieci.

Czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłych domowych sprayów lub ściereczek do czyszczenia.

Większość ludzi nie potrzebuje masek

Ale co z używaniem masek? Pracownicy służby zdrowia twierdzą, że w tej chwili nadal nie ma takiej potrzeby w społeczności. Według CDC zdrowi ludzie nie powinni ich nosić, ponieważ nie będą one chronić przed koronawirusem, a to może zużyć dostępne zasoby.

Według dra Jerome Adamsa, możesz nawet zwiększyć ryzyko infekcji, jeśli niewłaściwie nosisz maskę. – Ludzie, którzy nie wiedzą, jak je właściwie nosić, często dotykają swoich twarzy i faktycznie mogą zwiększyć rozprzestrzenianie się koronawirusa – wyjaśnił.

Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że wszyscy możemy pomóc

Według WHO podczas tej nagłej sytuacji zdrowotnej społeczeństwo może pomóc na cztery ważne sposoby:

Powinniśmy uznać, że COVID-19 jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zacznij stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myj ręce i zawsze zakrywaj usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledź na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Przygotuj się do aktywnego wspierania reakcji na COVID-19 w sposób obejmujący przyjęcie bardziej rygorystycznych praktyk „izolacji społecznej” i pomocy osobom starszym.

