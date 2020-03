Koronawirus: Czy korzystanie z basenów jest bezpieczne?

Do tej pory w Polsce odnotowano już 25 przypadków zakażenia koronawirusem. Zamykane są szkoły, pustoszeją galerie handlowe oraz obiekty sportowe. Wśród nich znajdują się także pływalnie.

Czytaj także:

Apel GIS w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

Koronawirus a wyjścia na basen

Woda w większości basenów zawiera chlor, substancję chemiczną, która może zabijać wirusy. Dlatego korzystanie z basenu powinno być bezpieczne, o ile jest ona odpowiednio chlorowana. Jednak nadal można zakazić się wirusem na pływalni od zainfekowanej osoby. Może mieć to miejsce w szatni lub innym miejscu budynku, jeśli zanieczyści ona daną powierzchnię, na przykład klamki do drzwi. Taka osoba może również kichać i kaszleć – co jest bezpośrednią drogą do zakażenia się wirusem. Dlatego w przypadku ryzyka pandemii, warto unikać takich miejsc jak basen i zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Jak się chronić przed koronawirusem?

Podstawowe środki ochronne, które należy podjąć to:

Częste mycie rąk wodą z mydłem przed min. 20 sekund

Unikanie dotykania twarzy rękami;

Unikanie dużych skupisk ludzi;

Zasłanianie twarzy chusteczką w przypadku kichania lub kaszlu;

Unikanie osób, które nie czują się dobrze

Możliwe pozostanie w domu, gdy nie ma konieczności wyjścia

Koronawrus – objawy

Najczęstszymi objawami koronawirusa są: gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. W przypadku zaobserwowania takich objawów, należy zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (na przykład domownikami). Niewskazane jest zgłaszanie się na SOR – może doprowadzić do zakażenia innych osób.

Czytaj także:

Czy dzieci zarażają się koronawirusem szybciej niż dorośli?