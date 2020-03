NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 12 marca

Pobieranie wymazu do testów na koronawirus

Zdaniem WHO w przypadku nowego koronawirusa SARS-CoV-2 można mówić już o pandemii. Choroba dotarła do ponad 100 krajów na świeci. Zakażonych zostało dotychczas co najmniej 118 tys. osób, a zmarło – ponad 4300. W Polsce zarażonych Covid-19 jest ponad 30 osób. Śledzimy najnowsze doniesienia z kraju i ze świat i relacjonujemy je dla Państwa.