Koronawirus: podstawowe pojęcia, które trzeba znać

W obliczu pandemii koronawirusa większość osób odczuwa niepewność i strach. Informacje przekazywane w mediach są niekiedy chaotyczne, a lekarski żargon nie ułatwia zrozumienia istoty problemu. Poniżej przedstawiamy znaczenia najczęściej wyszukiwanych słów w kontekście koronawirusa. Warto uporządkować swoją wiedzę, aby móc krytycznie podchodzić do informacji, które napływają do nas ze wszystkich stron.

Koronawirus – co oznacza to słowo?

Słowo wirus pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego jad. Opisuje drobny czynnik, który powoduje choroby zakaźne. Chociaż choroba rozprzestrzeniająca się obecnie na całym świecie – COVID-19 – jest często nazywana koronawirusem, tak naprawdę jest to choroba spowodowana przez jeden rodzaj koronawirusa: SARS-CoV-2. Koronawirusy to rodzina wirusów, o których zaczęto mówić w latach 60. XX wieku. Nazywanie tego konkretnego koronawirusa jest po prostu sposobem na wyjaśnienie, który koronawirus powoduje zagrożenie: nowy. Swoją nazwę koronawirusy zawdzięczają otoczce białkowej z wypustkami, która kształtem przypomina koronę.

Nazwa COVID-19 pochodzi od roku, w którym choroba została wykryta (2019). Pozostałe litery oznaczają kolejno: CO-rona-VI-rus D-isease.

Epidemia i pandemia - różnice

Epidemia to „nagły wzrost zachorowań”, który zwykle ogranicza się do jednego obszaru lub grupy ludzi. Gdy wybuchów epidemii jest wystarczająco dużo i rozprzestrzeniają się w coraz to nowych miejscach, mówimy o pandemii. 11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła pandemię koronawirusa. WHO przez dłuższy czas nie decydowała się użyć tego słowa, mimo iż wybuchy epidemii odnotowano w wielu krajach. Taka decyzja mogła wynikać z wielu czynników: czy choroba rozprzestrzeniała się w dodatkowych miejscach tylko dlatego, że ludzie podróżowali, a także czy nowe określenie nie spowoduje jeszcze większej paniki. Przedrostek pan sugeruje bowiem cały wszechświat lub ludzkość. Pandemia dotyczy tak naprawdę całego świata – i w takim kontekście należy postrzegać zagrożenie koronawirusem.

Znaczenie słowa kwarantanna

Jeśli ktoś jest poddany kwarantannie, to w pewnym sensie jest to dobra wiadomość. Słowo zazwyczaj opisuje odcięcie od świata kogoś, kto nadal jest zdrowy, ale ma jedynie podejrzenie wirusa. Kiedy ktoś jest chory i z tego powodu nie może mieć kontaktu z innymi, mówimy o izolacji. W warunkach Polskich kwarantanna trwa standardowo około 14 dni. Po takim czasie można oczekiwać, że objawy danej infekcji miną. Pogorszenie stanu zdrowia mimo upływu okresu kwarantanny jest wskazaniem do dalszej hospitalizacji pacjenta. Kwarantanna może wynikać także z przymusu – decyzję podejmuje lekarz lub państwowy inspektor sanitarny.

