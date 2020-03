Jak opiekować się osobami starszymi w czasie pandemii?

Simon Hewett-Avison z organizacji charytatywnej Independent Age poprosił, aby rodziny upewniły się, że starsi ludzie mają potrzebne im zapasy, takie jak żywność i leki. Podkreślił także zrównoważone podejście do zakupów, które nie oznacza panicznego gromadzenia zapasów.

Pomoc starszym w obliczu koronawirusa

Eksperci zachęcają, aby postrzegać obecną sytuację jako okazję do ponownego nawiązania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, którzy są w podeszłym wieku. Najlepiej wyrazić swoje zainteresowanie drogą telefoniczną – aby nie narażać innych na kontakt z wirusem. Jeśli seniorzy z potrzebują zakupów, trzeba im w tym pomóc. Nie należy jednak odwiedzać ich dużą grupą osób. Seniorzy należą bowiem do grupy szczególnie narażonej na zakażenie. Ciężej znoszą objawy koronawirusa i powinny stosować podwyższone środki ostrożności. Z tego powodu należy upewnić się, że znają zasady prewencji: często myją ręce, unikają skupisk ludzi i odkażają sprzęty codziennego użytku. Powinni także znać numer do najbliższego szpitala zakaźnego, aby w razie potrzeby mogli się z nim bez problemów skontaktować.

Jak reagują domy opieki?

Większość zagranicznych placówek zdecydowała się ograniczyć liczbę odwiedzających. Barchester Care Homes z Wielkiej Brytanii, który ma ponad 11 000 mieszkańców w ponad 200 domach, prosił członków rodziny i przyjaciół o zminimalizowanie ilości wizyt. Mieszkańcom i gościom domów przekazano specjalne komunikaty w tej sprawie. Dom opieki św. Augustyna z Nottingham również prosi o unikanie odwiedzin. „Tam, gdzie wizyta jest niezbędna, prosimy o jednego gościa na mieszkańca” – powiedział administrator domu. Ryan Moring, kierownik domu opieki Haven w Colchester, prosi odwiedzających, aby myli i dezynfekowali ręce. Jeśli nie chcą tego zrobić, nie otrzymują pozwolenia wstępu. Dom opieki rozważa także "spotkania" awaryjne za pośrednictwem programu Skype. Mężczyzna podkreślił, że kontakt z rodziną jest dla pacjentów bardzo ważny, a koronawirus nie powinien prowadzić do psychicznej izolacji seniorów. Wizyty osobiste proponuje zastąpić rozmowami telefonicznymi.

