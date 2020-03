WHO: Potrzeba więcej testów na koronawirusa

Sytuację skomentował dyrektor generalny WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Higiena osobista, minimalizowanie kontaktów społecznych i ograniczenia podróży, choć ważne, nie wystarczają do gaszenia tej epidemii”. Mężczyzna przyznał, że nie zaobserwował wystarczająco dużego wzrostu testów, które są podstawą w dalszej izolacji ludzi. Według niego najbardziej liczy się połączenie tych wysiłków. „Jak powtarzam, wszystkie kraje muszą przyjąć kompleksowe podejście, ale najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom jest zerwanie łańcuchów przenoszenia” – powiedział Tedros. „Nie możesz walczyć z ogniem z zasłoniętymi oczami i nie możemy powstrzymać tej pandemii, jeśli nie wiemy, kto jest zarażony”. Wszystkim krajom radzi, by zwiększyły ilość testów. W ten sposób można zidentyfikować osoby, które były w bliskim kontakcie z tymi, których badania wypadły pozytywnie. Tedros powiedział, że WHO wysłało już prawie 1,5 miliona testów do 120 krajów.

Potrzeba więcej sprzętu i testów

Dr Maria Van Kerkhove, kierownik techniczny WHO Health Emergencies Program dodała, że ​​kraje muszą zwiększyć liczbę laboratoriów, dostępność zestawów testowych i liczbę osób, które mogą przeprowadzić te testy. Wirus atakuje nie tylko osoby starsze i przewlekle chore. Zagrożeni są także młodzi dorośli i dzieci, których stan zdrowia powinien być monitorowany. Jednocześnie szef WHO stawia na ludzką solidarność w tym trudnym dla wszystkich czasie: „Ten niesamowity duch ludzkiej solidarności musi stać się jeszcze bardziej zaraźliwy niż sam wirus” – powiedział.

Problem w krajach rozwiających się

Szef WHO wyraził również zaniepokojenie krajami rozwijającymi się, które mogą być bardziej dotknięte kryzysem. „Widzieliśmy epidemie w krajach z zaawansowanymi systemami opieki zdrowotnej, ale nawet one musiały walczyć. Sytuacja komplikuje się, gdy wirus przenosi się do krajów o niskich dochodach” – powiedział. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wpływem, jaki może to mieć na populacje o wysokim wskaźniku HIV lub wśród niedożywionych dzieci. Właśnie dlatego wzywamy każdy kraj i każdą osobę do zrobienia wszystkiego, co w jej mocy, aby zatrzymać pandemię”.

