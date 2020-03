Kwarantanna zmniejszyła zanieczyszczenie powietrza w Chinach. Jak długo stan ten się utrzyma?

Na całym świecie wyniku wybuchu koronawirusa, rządzący podejmują decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. W Chinach urzędnicy nałożyli bezprecedensowe kwarantanny na dziesiątki milionów ludzi, w tym 11 milionów mieszkańców miasta Wuhan – właściwego centrum epidemii. Wynikające z tego ograniczenie ruchu i produkcji doprowadziło do późniejszego zmniejszenia emisji i zanieczyszczenia powietrza w kraju.

Czy czyste powietrze utrzyma się długo?

Wybuch epidemii przypadł na obchody Księżycowego Nowego Roku, kluczowego chińskiego święta, któremu zazwyczaj towarzyszą parady, festiwale i wiele innych atrakcji. Ludzie chętniej wtedy podróżują, starając się odwiedzać rodziny i spotykać ze znajomymi. Po wprowadzeniu okresu kwarantanny doszło do zmniejszenia emisji i zanieczyszczenia powietrza w kraju. Satelitarna miara poziomu dwutlenku azotu spadła o około 35 proc. w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Przyczyniło się do tego ograniczenie ruchu oraz produkcji przemysłowej.

Najprawdopodobniej taka sytuacja nie utrzyma się długo. Lauri Myllyvirta, główny analityk w Center for Research on Energy and Clean Air w Finlandii powiedziała, że firmy w Chinach mogą niebawem zwiększyć produkcję, aby zrekompensować poprzednie straty.

„Wszystkie te sektory zostały dramatycznie dotknięte przez środki mające na celu powstrzymanie wirusa: większość fabryk została zamknięta lub działa z niską wydajnością. Działanie fabryk może być też ograniczone przez to, że pracownicy nie mogli wrócić z wakacji, lub z powodu brak popytu na produkty” – powiedziała Myllyvirta. Choć wpływ tych decyzji może utrzymać się kilka tygodni lub miesięcy, badaczka przewiduje zmianę tej sytuacji. Według niej firmy mogą zwiększyć produkcję, aby zrekompensować poprzednie straty. „Jeśli rząd utrzyma cel wzrostu PKB na ten rok, może to oznaczać uruchomienie masowego programu budowy w celu wsparcia PKB” – powiedziała. „Tak stało się po globalnym kryzysie finansowym w 2009 r”. Kluczowe źródła emisji NO2 w Chinach to spalanie węgla w fabrykach i elektrowniach oraz spalanie ropy naftowej w transporcie i przemyśle.

