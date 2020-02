Depresja nastolatka. Z czego wynika i jak się objawia?

Na depresję choruje co najmniej 4 proc. nastolatków. Objawy depresyjne może jednak przejawiać co piąty. Tego typu problemy są wynikiem przede wszystkim osamotnienia młodego człowieka, bo bardzo często nie otrzymuje on właściwego wsparcia ze strony rodziny czy szkoły.

Depresja nastolatków rzadko jest wynikiem nagłych wydarzeń. To choroba, która zazwyczaj rozwija się długo i podstępnie. Dobrym tego przykładem jest historia Amelii, u której depresja pojawiła się, gdy dziewczynka miała 12 lat. Objawy nasilały się bardzo powoli, stając się widoczne, kiedy jej chora od dawna mama trafiła do szpitala. Amelia i jej młodsze siostry znalazły się wtedy pod opieką dziadka. – Zaczęły się problemy z koncentracją, z nauką, a wcześniej byłam wzorową uczennicą. Nagle przestałam chodzić do szkoły. Nie radziłam sobie z emocjami, bo było we mnie dużo żalu i złości, samotności. Zaczęłam się samookaleczać, ponieważ nie potrafiłam w żaden sposób tego wyrazić – mówi 15-letnia dziś Amelia. Z czasem nie była w stanie odczuwać żadnej radości. Pojawiły się myśli samobójcze. – Pojawiły się, bo nie byłam w stanie uciec od tego cierpienia, w żaden sposób sobie z nim poradzić. Tylko dzięki temu, że moja nauczycielka muzyki zauważyła samookaleczenia otrzymałam pomoc. Porozmawiała ze mną, skierowała na psychoterapię – opowiada Amelia. Psychoterapeuta skierował dziewczynkę do lekarza psychiatry, od którego dostała skierowanie do szpitala psychiatrycznego, w którym była dwa miesiące. Diagnoza: depresja. Choroba trwała rok, a pomogły ją zwalczyć zarówno pobyt w szpitalu, jak i leki antydepresyjne oraz psychoterapia. – Nastoletnia depresja przede wszystkim jest wynikiem niedostrzegania samotności młodego człowieka. Mówimy, że na depresję choruje około 4 proc. młodzieży. Ale objawy depresyjne ma ok. 20 proc. i oni też potrzebują jakiegoś wsparcia – mówi prof. Janusz Heitzman z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przyczyną objawów depresyjnych u młodzieży może być stres związany np. z dużą ilością nauki w szkole, brakiem akceptacji, prześladowaniem czy zastraszaniem przez rówieśników. Samotność i ucieczka – Ten stan osamotnienia, głębokiego smutku wewnętrznego ujawnia się przez zachowania agresywne, ucieczkę w dopalacze i marihuanę, uzależnienie od smartfonów oraz wirtualnego świata, coraz większą izolację od ludzi. Coraz częściej notuje się zaburzenia odżywiania, zwłaszcza u dziewczyn i samookaleczanie się. Zachowania autoagresywne to wołanie o pomoc – dodaje prof. Heitzman. Często zaburzenia depresyjne, czy wręcz depresja bywają mylone z klasycznym buntem nastolatka. – Granica między objawami depresji, a buntem może być – i jest – bardzo płynna. Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna zaniepokoić, zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Gdybyśmy mieli różnicować bunt młodzieńczy od depresji, taki klasyczny bunt wieku dorastania będzie przebiegał w sposób eksploracyjny, czyli dziecko będzie pogłębiało swoje rozmaite aktywności, a nie się z nich wycofywało – mówi dr Tomasz Srebrnicki z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Co wskazuje na depresję u nastolatka? Jeśli większość z poniższych objawów trwa u twojego dziecka przez dłużej niż dwa tygodnie, warto się zwrócić do specjalisty: drażliwość, chwiejność nastroju, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe



obniżony nastrój, apatia, niechęć do aktywności, które wcześniej sprawiały radość



wycofanie się z relacji z rówieśnikami i rodziną, brak energii, bezczynność



pogorszenie zdolności intelektualnych, problemy z koncentracją, pamięcią, gorsze stopnie w szkole



zmiana apetytu – jego brak, chudnięcie lub przeciwnie – objadanie się



zbyt mało lub zbyt dużo snu. Nocna aktywność, niechęć do wstawania rano



skargi na nudę, poczucie beznadziei



zaniechanie dbałości o wygląd



krytycyzm wobec siebie, nadwrażliwość z powodu odrzucenia, poczucie winy



nasilone skargi na dolegliwości fizyczne – np. bóle brzucha, głowy



autoagresja, samookaleczenie się, odurzanie (alkohol, leki, narkotyki)



zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw.

Jesteś dla mnie ważna/ważny



Nie zostawię Cię



Nie wiem co się z Tobą dzieje, ale chce Ci pomóc

Gdzie szukać pomocy? Każdy ma prawo prosić o pomoc. Można ją znaleźć m.in. na stronie internetowej: www.forumprzeciwdepresji.pl.



Antydepresyjny telefon forum działa w każdą środę i czwartek w godzinach 17.00-19.00: (22) 594 91 00



Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111



Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12



Historie nastolatków, którzy poradzili sobie z depresją – www.porcelanoweaniolki.pl



Listę przydatnych kontaktów można znaleźć na stronie – www.pokonackryzys.pl



Można też zadzwonić pod numer alarmowy 112.

