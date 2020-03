Nowe informacje o COVID-19 kluczowe dla gastrologów

Artykuł opublikowany 18 marca 2020 r. w Clinical Gastroenterology and Hepatology przez klinicystów z Icahn School of Medicine w Mount Sinai zawiera kluczowe informacje, które gastrolodzy i pacjenci z przewlekłymi schorzeniami przewodu pokarmowego powinni wiedzieć o COVID-19.

Koronawirus a choroby jelit

Koronawirus ma szczególne znaczenie dla pacjentów z chorobą zapalną jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD), którzy mogą przyjmować leki immunosupresyjne. Artykuł opublikowany w czasopiśmie American Gastroenterological Association, zawiera jasne wskazówki:

Pacjenci przyjmujący leki immunosupresyjne na IBD powinni kontynuować przyjmowanie leków. Ryzyko zaostrzenia choroby znacznie przewyższa ryzyko zarażenia koronawirusem. Ci pacjenci powinni również przestrzegać wytycznych CDC dla grup wysokiego ryzyka zakażenia: unikać tłumów, ograniczać podróże, dbać o higienę.

„Gastrologia to szybko ewoluująca dziedzina, w której codziennie pojawiają się nowe informacje”, powiedział Ryan Ungaro, asystent medyczny w Icahn School of Medicine w Mount Sinai. „Chociaż COVID-19 stanowi poważny problem zdrowotny na całym świecie, ważne jest, aby zważać na perspektywę ryzyka i być na bieżąco z aktualnymi badaniami i zaleceniami. To pozwoli zapewnić naszym pacjentom większą świadomość”.

Kluczowe wskazania dla gastrologów, wskazane w artykule:

Podczas endoskopii należy używać środków ochrony osobistej, ponieważ przewód pokarmowy może być potencjalną drogą zakażenia koronawirusem.

Pacjenci z COVID-19 mogą skarżyć się na objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub biegunka.

Wyniki badań laboratoryjnych opisanych u pacjentów z COVID-19 obejmują nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

