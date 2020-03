Koronawirus wyjątkowo groźny dla osób z chorobami serca i cukrzycą

Najnowszy odcinek programu „36,6” w całości był poświęcony koronawirusowi. Ewa Drzyzga i zaproszeni do studia goście podpowiedzieli jak dbać o siebie w czasie pandemii. Czy wszyscy pacjenci z chorobami chorobami towarzyszącymi powinni martwić się o swoje zdrowie? – Ktoś, kto ma świeżo rozpoznaną cukrzycę, trzyma dietę i nie ma innych obciążeń, to ryzyko łatwości zakażenia jest takie samo jak u reszty społeczeństwa. Jednak pacjenci z cukrzycą to też grupa osób z powikłaniami – poinformował prof. Krzysztof Łabuzek, specjalista chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i diabetologii. A co z nadciśnieniem czy astmą u dzieci? Wątpliwości rozwiali prof. dr hab. n. men. Piotr Jankowski, kardiolog, internista i prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, lekarz chorób zakaźnych.

Cukrzyca a koronawirus

Osoby z cukrzycą należą do grup najbardziej zagrożonych poważniejszymi powikłaniami nowego koronawirusa i choroby COVID-19, zgodnie z oświadczeniemopublikowanym przez American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

„Ostatnie badania wykazały, że wśród hospitalizowanych z powodu ciężkiej choroby 22,2 proc. do 26,9 proc. wykazało cukrzycę”, napisali. „Cukrzyca i wysoki poziom glukozy są związane ze zwiększonymi powikłaniami, niewydolnością oddechową i śmiertelnością u hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem”.

Te ustalenia są o tyle ważne, że pozwala szczególnie zadbać o tę grupę chorych i przygotować dla nich wytyczne. Koronawirus Sars-cov-2 jest nowym zjawiskiem, dlatego trzeba działać od razu – nikt bowiem nie może być pewnym, jak zadziała na różnych chorych i nie ma jeszcze wystarczającej ilości badań. Lekarzom i chorym pozostaje prewencja, która w przypadku diabetyków jest bardzo ważna.

