Jak będzie rozwijać się pandemia? Naukowcy przewidują

Liczne raporty i modelowanie komputerowe wskazują, że w nadchodzących miesiącach zobaczymy wiele nowych przypadków COVID-19.New York Times opublikował dokument, w którym badacze sugerują, jak może rozwijać się pandemia. Chociaż autorzy planu przyznają, że trudno jest przewidzieć szczegóły „przy tak szybko zmieniającej się pandemii”, w nadchodzących miesiącach na pewno możemy się spodziewać jeszcze wielu fal choroby. Odkrycia odzwierciedlają podobne raporty, w tym jeden z 17 marca z Imperial College London, oraz opinie lekarzy pracujących na linii frontu. „Jesteśmy na początku czegoś, co najprawdopodobniej będzie wieloma falami pandemii, z niejasnym harmonogramem, który może się rozegrać w ciągu najbliższych 1-2 lat. Zdecyduje o tym nasza zdolność do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa”, dr Robert Glatter, lekarz pogotowia w Lenox Hill Hospital w Nowym Jorku.

Co możemy zrobić?

Spowalniając rozprzestrzenianie się chorób, możemy uniknąć gwałtownego wzrostu infekcji i przeciążenia systemu medycznego kraju. Chociaż jest to najlepsza strategia, jaką stosujemy na początku pandemii, eksperci podkreślają, że sama w sobie nie pokonuje COVID-19, ale spowalnia go.

„Zmniejszając liczbę infekcji poprzez dystans społeczny, rozegrany zostanie jeden z dwóch modeli: wiele skoków w ciągu najbliższych 18 miesięcy, z których każdy będzie wymagał ścisłej społecznej dystansowanie i izolacja zachorowań w domu, aż będziemy w stanie wprowadzić szczepionkę; lub długi, bardziej stały strumień pandemii”, powiedział Eric Cioe-Pena, ekspert ds. Globalnego zdrowia w Northwell Health w Nowym Jorku. „Stały strumień nie przytłoczy tak szpitali, ale spowoduje taką samą ogólną liczbę przypadków, tylko w dłuższym okresie”. Dr Cioe-Pena dodał, że ten drugi okres prawdopodobnie potrwa 12 do 18 miesięcy.

Modelowanie zastosowane w raporcie Imperial College London wskazuje, że protokoły dystansowania społecznego będą musiały trwać miesiące, a nie tygodnie, aby były skuteczne. „Zgodnie z tym modelem pomysł, że moglibyśmy izolować się przez 2 tygodnie, a następnie wrócić do normy, zasadniczo spycha duży skok w przypadkach o 2 tygodnie, ale nie wystarczy, aby zatrzymać nadmierną liczbę zgonów i przytłaczanie szpitali”, powiedział doktor.

