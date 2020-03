Niektórzy pacjenci z COVID-19 nadal mają koronawirusa po ustąpieniu objawów? Nowe badania

W nowym badaniu naukowcy odkryli, że połowa pacjentów leczonych z powodu łagodnego zakażenia COVID-19 nadal miała koronawirusa do ośmiu dni po ustąpieniu objawów. Obserwacje zostały opublikowane w Internecie w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Naukowcy opisali na łamach czasopisma badanie 16 pacjentów z COVID-19, którzy byli leczeni i zwolnieni z centrum leczenia szpitala ogólnego PLA w Pekinie między 28 stycznia a 9 lutego 2020 r. Mediana wieku badanych pacjentów wynosiła 35,5 lat. Naukowcy zebrali próbki z wymazów z gardła pobranych od wszystkich pacjentów co drugi dzień i poddali je analizie. Pacjenci zostali wypisani ze szpitala po wyzdrowieniu i potwierdzeniu negatywnego statusu wirusowego przez co najmniej dwa kolejne testy łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). „Najbardziej znaczącym odkryciem w naszym badaniu jest to, że połowa pacjentów wciąż wydzielała wirusa nawet po ustąpieniu objawów”, powiedział współautor, dr Lokesh Sharma z Yale School of Medicine, jeden z autorów badań. W przypadku ciężkiego przebiegu okres ten może być jeszcze dłuższy. Główne objawy u tych pacjentów obejmowały gorączkę, kaszel, ból gardła oraz trudności w oddychaniu lub duszności. Pacjenci byli leczeni różnymi lekami. Lepiej przedłużyć kwarantannę? Czas od zakażenia do wystąpienia objawów (okres inkubacji) wynosił pięć dni u wszystkich oprócz jednego pacjenta. Średni czas trwania objawów wynosił osiem dni, podczas gdy czas pozostawania zakaźnego po zakończeniu objawów wynosił od jednego do ośmiu dni. Dwóch pacjentów miało cukrzycę, a jeden gruźlicę, ale żadna z tych chorób nie wpłynęła na czas przebiegu zakażenia COVID-19. „Jeśli miałeś łagodne objawy ze strony układu oddechowego z powodu COVID-19 i przebywałeś w domu, aby nie zarażać ludzi, przedłuż swoją kwarantannę na kolejne dwa tygodnie po wyzdrowieniu, aby mieć pewność, że nie zarażasz innych ludzi”, polecił autor Lixin Xie z College of Pulmonary and Critical Care Medicine, Chinese PLA General Hospital w Pekinie. Autorzy mieli specjalne przesłanie dla społeczności medycznej: „Pacjenci z COVID-19 mogą być zakaźni nawet po wyleczeniu objawowym, więc traktuj pacjentów bez objawów/niedawno wyleczonych tak ostrożnie, jak pacjentów objawowych”. Naukowcy podkreślili, że wszyscy ci pacjenci mieli łagodniejsze infekcje i wyzdrowieli z choroby, i że badanie objęło niewielką liczbę pacjentów. Zauważyli, że nie jest jasne, czy podobne wyniki będą prawdziwe dla bardziej wrażliwych pacjentów, takich jak osoby starsze, osoby z osłabionym układem odpornościowym i pacjenci poddawani terapii immunosupresyjnej. Konieczne są dalsze badania. Czytaj także:

