Ogromny odzew na apel arcybiskupa Rysia. Kilkaset tysięcy na respiratory

„W imieniu lekarzy i pacjentów zwracam się o pomoc w doposażeniu USK nr 1 im. N. Barlickiego w sprzęt niezbędny do ratowania życia. Choroba, jaka obecnie nam zagraża (COVID-19), dotyczy głównie ciężkich zaburzeń oddechowych. Respirator jest urządzeniem niezbędnym w takich przypadkach, by zapewnić przeżycie choremu, a jednocześnie umożliwia nam skuteczne leczenie. W sytuacji epidemii staniemy przed trudnym moralnie i etycznie problemem, kogo do respiratora podłączyć i ratować jego życie, a komu odmówić i skazać na śmierć” – napisał w liście prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi dr Paweł Czekalski.

Na apel lekarza postanowił odpowiedzieć metropolita łódzki. Abp Grzegorz Ryś poinformował, że archidiecezja przekazała ze swoich środków sumę wystarczającą na zakup dwóch respiratorów. Jednocześnie duchowny zaapelował do wiernych o pomoc dla szpitala. – Zapraszam wszystkich, abyśmy złożyli się na następne respiratory. Każdy dar będzie ważny; będzie ratowaniem życia i wsparciem dla lekarzy, by chronić ich przed przerażającymi decyzjami, komu dać respirator, a komu go nie dać. (...) Wspomóżmy naszych braci i siostry lekarzy i pielęgniarki – mają oni wystarczająco dużo cierpienia przy okazji tej epidemii. To nasz absolutny obowiązek – powiedział abp Grzegorz Ryś.

W niedzielę 29 marca arcybiskup Grzegorz Ryś podziękował wszystkim ofiarodawcom. – To jest niezwykłe. Przedwczoraj na tym koncie było prawie 800 tysięcy złotych, więc teraz jest pewnie milion. Jesteście wspaniałym ludźmi, a to się przekłada na takie realne dobro. Nie ustawajmy w tym, bo potrzeb nie będzie mniej tylko jeszcze więcej – powiedział. Słowa arcybiskupa cytuje gazeta.pl. Głos w sprawie zabrał także doktor Paweł Czekalski, który poinformował, że za pieniądze ze zbiórki będzie można zaopatrzyć kilka szpitali. Respiratory w tym tygodniu zostaną dostarczone do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu – podaje gazeta.pl.

