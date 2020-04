Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych: Koronawirus groźny dla pacjentów z AZS

Stowarzyszenie podkreśla, że atopowe zapalenie skóry to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób skóry. Dotyka ok. 15-30 proc. dzieci i 2-10 proc. dorosłych. Do jej rozwoju dochodzi w wyniku współdziałania czynników genetycznych, środowiskowych, a także w wyniku uszkodzenia bariery skórnej i zaburzeń układu immunologicznego.

W komunikacie zauważono, że pacjenci z AZS to, obok diabetyków, osób z nadciśnieniem i pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, osoby w grupie dużego ryzyka zakażenia koronawirusem. Skóra pacjenta z atopowym zapaleniem skóry jest sucha, zaczerwieniona, pęka i łuszczy się, ma tendencje do liszajowacenia. Cechą charakterystyczną jest bardzo uporczywy i trudny do opanowania świąd oraz bolesne zmiany zapalne.

„Świąd jest tak silny, że pacjenci nie są w stanie nad nim zapanować. Drapią się do krwi. (...) Te rozdrapane otwarte rany narażają pacjentów na zakażenia wirusowe i bakteryjne. Nie można im powiedzieć, żeby się przestali drapać – nad tym nie zapanują. Warto jednak, aby pacjenci, którzy takie rany mają, bardzo na siebie uważali i w najbliższym czasie zostali w domu, aby nie narażać się na zakażenie” – powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych Hubert Godziątkowski.

„Zaburzenie funkcjonowania układu immunologicznego, na który wpływ ma przyjmowanie leków immunosupresyjnych przez pacjentów z AZS, współistniejące przewlekłe schorzenia, w tym choroby układu oddechowego, czy właśnie otwarte rozdrapane rany, zwiększają znacznie ryzyko zakażenia koronawirusem i późniejsze ewentualne wtórne powikłania” – dodał.

Stowarzyszenie zwróciło też uwagę na wpływ stresu i zaburzeń snu na układ odpornościowy. „Prawie 80 proc. pacjentów z AZS cierpi na bezsenność, a aż 84 proc. ma trudności z zasypianiem. Połączenie czynników takich jak rozdrapane rany, stosowanie leków immunosupresyjnych, nadmierny stres i zaburzenia snu mają ogromny wpływ na zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego” – napisano.

Poinformowano też, że w ramach grup wsparcia prowadzonych na Facebooku przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych zostały utworzone oddzielne wątki poświęcone wyłącznie tematyce koronawirusa.

„Publikowane są tam informacje, linki do rzetelnych źródeł wiedzy, a użytkownicy wzajemnie się wspierają wiedzą i doświadczeniami” – podano.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. (PAP)

