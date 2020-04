Jak COVID-19 może wpływać na rozwój społeczny dzieci?

Dzieci w okresie kwarantanny mogą być samotne i potrzebować dodatkowej uwagi i wsparcia ze strony rodziców. Idea długoterminowego dystansu społecznego jest zniechęcająca dla wszystkich, ale być może szczególnie dla rodziców, którzy nie mogą zapewnić dzieciom wystarczające ilości interakcji społecznych.

Znaczenie grupy równieśniczej

W rzeczywistości, gdy przygotowujemy się na dłuższy okres dystansu społecznego, wielu rodziców może zastanawiać się, jak cały ten czas z dala od innych może wpłynąć na rozwój społeczny ich dzieci. Psycholog rozwojowy, dr Amy Learmonth badała dzieci w wieku 8 tygodni, przyglądając się, jak myślą i jak zmieniają się ich umiejętności w czasie. „Rozwój społeczny ma znaczący wpływ na wszystkie grupy wiekowe, ale dla prawdopodobnie najbardziej ucierpią dzieci w późnym dzieciństwie i okresie dojrzewania”, powiedziała.

Wczesny rozwój społeczny może mieć miejsce głównie w rodzinie, ale w miarę jak dzieci dorastają i stają się bardziej zdolne społecznie, grupa rówieśnicza staje się coraz ważniejszym ośrodkiem rozwoju społecznego. „Małe dzieci uczą się podstaw bycia istotami społecznymi, a ich rodzice i rodzeństwo mogą zapewnić większość potrzebnego wkładu, podczas gdy starsze dzieci i młodzież uczą się nawigować w złożonych grupach społecznych rówieśników” – powiedziała Learmonth.

Dr Wendy Walsh, psycholog specjalizujący się w przywiązaniu: „Dla dzieci poniżej 5 roku życia to może to być świetne. Po prostu mają mamę i tatę w domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mamy wiele dzieci, które mają teraz naprawdę zdrowy styl przywiązania”. Ale w przypadku starszych dzieci i nastolatków wszystko staje się bardziej skomplikowane, im dłużej trwa dystans społeczny.

Jak kwarantanna może wpłynąć na rozwój społeczny

Jeśli dystans społeczny trwa tylko kilka miesięcy, większość ekspertów prognozuje, że nie będzie miał poważnych skutków dla dzieci. Są one przyzwyczajone do łączenia się za pośrednictwem swoich urządzeń i Internetu, dzięki czemu kwarantanna może być na nich łatwiejsza niż dla reszty społeczeństwa. Wielu nastolatków dostosowuje się już do nowych zasad społecznościowych, organizując długie czaty wideo i gromadząc się w sieciach społecznościowych. Eksperci uważają, że ​​obecny czas może być okazją dla rodzin, aby zwolnić i spędzić czas ze sobą.

