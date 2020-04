Koronawirus. Naukowcy kwestionują wpływ zamknięcia szkół

Zespół badaczy z University College London twierdzi, że trzymanie uczniów w izolacji ma niewielki wpływ na koronawirusa, nawet przy zastosowaniu innych środków ochronnych. Założenia swoje oparli na poprzednich badaniach dotyczących innego wirusa.

Co pokazują badania?

W badaniach opublikowanych w The Lancet Child and Adolescent Health przeanalizowano 16 innych badań – niektóre oparte na rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a inne na sezonowej grypie i wybuchu SARS w 2003 roku. Oto co sugerują wyniki:

Chociaż zamykanie szkół pomaga podczas wybuchów grypy, to samo może nie dotyczyć koronawirusa

Dane dotyczące wybuchu SARS (w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Singapurze) sugerują, że zamknięcie szkół nie przyczyniło się znacznie do obniżenia poziomu epidemii

Ostatnie badania modelowania COVID-19 przewidują, że same zamknięcia szkół zapobiegłyby jedynie 2 do 4 proc. zgonów, o wiele mniej niż inne metody dystansujące społeczeństwo.

Ale inni eksperci twierdzą, że zamknięcia szkół odgrywają ważną rolę. Podczas gdy dzieci mogą złapać koronawirusa, rzadko mają ciężkie objawy. Nadal jednak mogą rozprzestrzeniać infekcję, dlatego wiele krajów zamknęło szkoły.

Jak wiarygodne są wyniki?

Jeden z autorów badań, prof. Russell Viner, powiedział: „Dane na temat korzyści płynących z zamknięcia szkół w wyniku wybuchu koronawirusa są ograniczone, ale wiemy, że ich wpływ będzie prawdopodobnie niewielki. Ponadto koszty zamknięcia szkół w poszczególnych krajach są wysokie – edukacja dzieci jest zaniedbana, ich zdrowie psychiczne cierpi, a finanse rodziny są zagrożone”. Twierdzi, że politycy muszą jak najszybciej wyważyć potencjalne szkody i ponownie otworzyć szkoły – niekoniecznie czekając do września, jeśli można to zrobić wcześniej.

Co myślą inni eksperci?

Robert Dingwall, profesor socjologii z Nottingham Trent University, powiedział: „Jest to ważne badanie, które potwierdza to, co wielu z nas podejrzewało, a mianowicie, że korzyści dla zdrowia wynikające z zamknięcia szkół nie były proporcjonalne do kosztów społecznych i ekonomicznych nałożonych na dzieci i ich rodziny”. Dr Samantha Brooks, z King's College London powiedziała: „Odkrycie, że zamknięcie szkół ma niewielki wpływ na rozprzestrzenianie się COVID-19 ma ogromne znaczenie, szczególnie w połączeniu z rozsądnymi sugestiami, dotyczącymi stopniowego powrotu do normalnej edukacji”.

