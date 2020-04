Koronawirus. Czy noszenie soczewek kontaktowych jest bezpieczne? Eksperci zabrali głos

Nowy recenzowany artykuł pięciu wybitnych naukowców pomoże lekarzom okulistom podczas globalnej pandemii COVID-19 uspokoić osoby noszące soczewki kontaktowe. Artykuł opublikowany na łamach „Contact Lens & Anterior Eye” wyjaśnia, jak może dojść do zakażenia w trakcie zakładania/zdejmowania soczewek kontaktowych i co zrobić, by tego uniknąć.

Koronawirus a soczewki kontaktowe

„Nasze ustalenia wskazują, że soczewki kontaktowe pozostają w pełni akceptowalną formą korekcji wzroku podczas pandemii koronawirusa, o ile ludzie przestrzegają higieny rąk i odpowiednich wskazówek dotyczących noszenia i pielęgnacji” – powiedział dr Lyndon Jones, dyrektor Centrum Badania i Edukacji Oka (CORE) na University of Waterloo oraz główny autor artykułu. „Niestety w ostatnich dniach widzieliśmy wiele błędnych raportów dotyczących soczewek kontaktowych i okularów. Naszym celem jest upewnienie się, że prawdy poparte naukowo są zrozumiałe i udostępniane, pomagając lekarzom okulistom udzielać pacjentom dokładnych porad”.

Naukowcy opracowali pięć faktów dla okulistów, którymi można się dzielić z każdym, kto polega na soczewkach kontaktowych lub okularach:

Ludzie mogą nosić soczewki kontaktowe. Obecnie nie ma dowodów naukowych na to, że osoby noszące soczewki kontaktowe mają zwiększone ryzyko zarażenia COVID-19 w porównaniu z osobami noszącymi okulary. Pacjenci powinni zadawać pytania swoim lekarzom.

Dobre nawyki higieniczne są najważniejsze. Niezbędne jest dokładne mycie rąk i suszenie, a także odpowiednie noszenie i pielęgnacja soczewek kontaktowych, zapewnienie higieny obudowy soczewek kontaktowych oraz regularne czyszczenie okularów mydłem i wodą. Te nawyki pomogą użytkownikom zachować zdrowie i pozostać poza gabinetem lekarskim lub szpitalem, minimalizując w ten sposób wpływ na szerszy system opieki zdrowotnej.

Zwykłe okulary nie zapewniają ochrony. Żadne dowody naukowe nie potwierdzają plotek, że zwykłe okulary chronią przed COVID-19.

Trzymaj niemyte ręce z dala od twarzy. Niezależnie od tego, czy ludzie noszą soczewki kontaktowe, okulary czy też wcale nie wymagają korekcji wzroku, osoby powinny unikać dotykania nosa, ust i oczu niemytymi rękami, zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i amerykańskimi Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Jeśli jesteś chory, chwilowo przestań nosić soczewki kontaktowe. Osoby noszące soczewki kontaktowe, które są chore, powinny tymczasowo powrócić do noszenia okularów. Mogą wznowić użytkowanie ze świeżymi, nowymi soczewkami kontaktowymi i futerałami na soczewki, gdy powrócą do pełnego zdrowia i porozmawiają z lekarzem.

