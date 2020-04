„Nie ukryjesz stresu przed dzieckiem” – o rodzicielstwie w czasach zarazy

Rodzicielstwo w czasie pandemii koronawirusa jest pełne stresu. W końcu zajmujesz się domową szkołą i prowadzeniem domu, jednocześnie starając się zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swojej rodziny. Ale jeśli próbujesz ukryć ten stres przed swoimi dziećmi – nawet przy najlepszych intencjach ochrony ich przed presją – to nie zadziała. Wskazują na to wyniki nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Family Psychology.

Dzieci wyczuwają stres

„Jeśli jesteś mocno zestresowany, ale powiesz: Nic mi nie jest, to tylko uczyni cię mniej dostępnym dla twojego dziecka. Odkryliśmy, że dzieci to zauważają ​​i odwzajemniają”, powiedziała Sara Waters, autorka badań i adiunkt na Wydziale Rozwoju Człowieka na Washington State University. Wyniki pokazały, że gdy rodzice tłumili swoje stresujące uczucia, byli ocenieni jako „mniej ciepli” i „mniej zaangażowani”. Ciała dzieci rejestrowały reakcję fizyczną, gdy rodzic probował ukryć swoje emocje. „To fascynujące odkrycia dotyczące sposobu, w jaki fizjologia naszego ciała łączy się z naszymi dziećmi. Dzieci wyczuwają nasze stany emocjonalne, i same reagują emocjonalnie” - powiedziała dr Jenny Radesky, pediatra rozwojowy z University of Michigan.

Czy mówić dzieciom prawdę?

Jest wiele stresujących rzeczy związanych z Covid-19, których możemy nie chcieć wyrażać naszym dzieciom. Dotyczą obaw o zdrowie krewnych lub finanse. Jednak duszenie emocji nie sprawi, że odejdą – pozostaną pod skórą w postaci zmian w funkcjonowaniu naszego serca i układu nerwowego. Mogą pojawić się później w postaci drażliwości, przesadnego reagowania na zachowania dzieci lub krzyku. Eksperci radzą, by szanować swoje uczucia, oraz uczucia dziecka. „Dzieci poradzą sobie z tym; one są w tym dobre. Danie sobie pozwolenia na odczuwanie otwiera umysł na lepsze rozwiązywanie problemów. To dobre zjawisko”.

