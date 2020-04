Ryzyko śmierci z powodu COVID-19 cztery razy większe dla osób z cukrzycą?

Nowe badania dotyczą wpływu, jaki cukrzyca i źle leczona hiperglikemia mogą mieć na osoby hospitalizowane z powodu COVID-19. Odkrycia sugerują znacznie wyższe ryzyko zgonu: zgodnie z komunikatem prasowym śmiertelność wewnątrzszpitalna i dłuższy pobyt w szpitalu były ponad czterokrotnie wyższe u osób z tymi schorzeniami. Artykuł wspierany przez firmę zajmującą się oprogramowaniem do zarządzania insuliną, został opublikowany w zeszłym tygodniu w czasopiśmie Journal of Diabetes Science and Technology.

Badacze przyjrzeli się 1122 osobom hospitalizowanym z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych od 1 marca do 6 kwietnia. Dane zebrane z 88 szpitali w 11 stanach. Czterdzieści procent uczestników miało cukrzycę lub hiperglikemię, co oznacza wysoki poziom cukru we krwi, lub miało poziom HbA1c wynoszący co najmniej 6,5 procent. Naukowcy twierdzą, że zdefiniowali hiperglikemię jako dwa lub więcej odczytów cukru we krwi, które były większe niż 180 mg / dL, odczytane w ciągu dowolnego 24-godzinnego okresu po hospitalizacji.

Jakie były wyniki?

U chorych na cukrzycę i hiperglikemię śmiertelność wewnątrz szpitalna wyniosła 29 procent, w porównaniu z zaledwie 6 procentami dla osób, które nie cierpiały na żadną chorobę. Jedną z bardziej zaskakujących liczb z raportu jest to, że zmarło 42 procent osób bez wcześniejszej diagnozy cukrzycy, u których rozwinęła się hiperglikemia. Dr Utpal Pajvani, adiunkt medycyny klinicznej w dziale endokrynologii na Columbia University na podstawie badania twierdzi, że osoby z cukrzycą są bardziej narażone na powikłania zdrowotne związane z COVID-19, a potwierdzenie znajduje w danych z ostatnich hospitalizacji w Chinach.

Chociaż wyniki tego nowego raportu są „ważnymi i aktualnymi obserwacjami”, istnieją znaczące ograniczenia co do danych. Na przykład dane te nie są w stanie rozróżnić cukrzycy typu 1 – spowodowanej przez autoimmunologiczne zniszczenie wytwarzających insulinę komórek beta trzustki, a cukrzycy typu 2.

