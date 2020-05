W jaki sposób rozprzestrzenianie się COVID-19 zostało ograniczone przez zakazy podróży

Wykorzystując nowo opracowaną matematyczną symulację epidemiologiczną, badanie przewiduje ogromny wpływ zamrożenia transportu powietrznego w 27 krajach UE na ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.

Ten nowy model może teraz odgrywać istotną rolę w ustanawianiu strategii wyjścia, a zespół jest w stanie wirtualnie znieść ograniczenia podróży między poszczególnymi społecznościami, stanami lub krajami, aby zbadać potencjalne stopniowe zmiany w zakresie rozprzestrzeniania się i dynamiki epidemii.

„Istnieje uzasadniona obawa, że ​​złagodzenie obecnych środków (ograniczenie podróży), nawet nieznacznie, może wywołać nowy wybuch i przyspieszyć rozprzestrzenianie się do niemożliwego do opanowania” – komentuje główny autor Ellen Kuhl, profesor inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Standford.

Jak bezpiecznie znieść ograniczenie podróży?

„Modele mobilności globalnej sieci w połączeniu z lokalnymi modelami epidemiologicznymi mogą dostarczyć cennego wglądu w różne strategie wyjścia. Nasze wyniki pokazują, że modelowanie matematyczne może dostarczyć wskazówek do podejmowania decyzji politycznych, a ostatecznym celem jest stopniowe przywracanie normalności przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika nowego COVID -19: infekcje stałe i możliwe do opanowania” – mówi Kevin Linka, główny autor i badacz w grupie dr Kuhla.

Od swojego europejskiego pochodzenia we Włoszech nowy koronawirus rozprzestrzeniał się szybko poprzez najsilniejsze połączenia sieciowe z Niemcami, Hiszpanią i Francją, powoli docierając do mniej połączonych krajów, Estonii, Słowacji i Słowenii.

Obecnie poziomy populacji, o których wiadomo, że są zarażone tą chorobą, różnią się w zależności od kraju, jednak według stanu na dzień 18 kwietnia lot został zmniejszony o 89% w Niemczech, 93% we Francji, 94% we Włoszech i 95% w Hiszpanii (Eurostat 2020), wykresy w tym badaniu pokazują, w jaki sposób ograniczono nowe zakażenia.

„Uderzające jest to, że nasze wyniki sugerują, że pojawiający się wzorzec wybuchu COVID-19 ściśle podążał za wzorcami globalnej mobilności pasażerskich podróży lotniczych” – potwierdza profesor Kuhl, którego model może również przewidywać pojawiający się wzorzec globalnej dyfuzji pandemii we wczesnych stadiach wybuchu.

„Nasze wyniki sugerują, że nieograniczona mobilność znacznie przyspieszyłaby rozprzestrzenianie się COVID-19, szczególnie w Europie Środkowej, Hiszpanii i Francji”. Niestety model potwierdza również, w jaki sposób wprowadzono zakazy podróży zbyt późno, aby całkowicie powstrzymać wybuch epidemii w Europie.

Dr Kuhl dodaje, że chociaż podróże lotnicze z pewnością nie są jedynym wyznacznikiem dynamiki wybuchu, ich odkrycia wskazują, że „mobilność jest silnym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego rozprzestrzeniania się COVID-19”. Staje się to szczególnie ważne teraz, gdy wiele krajów zaczyna znosić ograniczenia dotyczące podróży, próbując stopniowo powrócić do normalności.

