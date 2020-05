Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem na Śląsku. „To przede wszystkim pracownicy kopalń”

Minionej doby w Polsce odnotowano 595 nowych przypadków choroby COVID-19. Ponad 80 proc. (492) pochodziło ze Śląska. To właśnie to województwo jest najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa. Śląski Urząd Wojewódzki poinformował, że to przede wszystkim pracownicy pięciu kopalń, w których pojawiły się ogniska koronawirusa. Ze względu na proces weryfikacji danych osobowych przez poszczególne zakłady górnicze, dokładne informacje dotyczące liczby zakażonych mają przekazywać spółki węglowe: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa i Węglokoks – poinformowano w komunikacie.

Sytuacji w kopalniach poświęcone było wtorkowe posiedzenie regionalnego sztabu kryzysowego w Katowicach, w którym wziął udział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wczesnym popołudniem, po posiedzeniu sztabu, Sasin informował o potwierdzonych zakażeniach u 799 górników i ponad 650 członków ich rodzin. Zaznaczył, że zdecydowana większość górników przechodzi zakażenie bezobjawowo lub z bardzo niewielkimi objawami. Konieczność hospitalizacji była tylko w przypadku 26 osób. Pozostali są w izolacji, przede wszystkim w swoim domach, a niewielka grupa – w izolatoriach. Zakłady, które stały się ogniskami wirusa, zostały wyłączone z pracy. Chodzi o trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (Ruch Jankowice kopalni ROW, Murcki-Staszic i Sośnica), jedną w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (Pniówek) oraz kopalnię należącą do spółki Węglokoks Kraj (Bobrek).

Ponad 4 tys. zakażeń na Śląsku

Jak informował na konferencji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, do poniedziałku od górników pobrano ok. 12 tys. wymazów do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Akcja ma być kontynuowana do czasu przebadania wszystkich górników z pięciu zakładów wydobywczych, w których potwierdzono najwięcej zakażeń. Ma to potrwać najpóźniej do czwartku. Wymazy pobierane są zarówno od górników, jak i członków rodzin tych pracowników, u których badania dały dodatni wynik. Testy wykonują laboratoria w różnych częściach Polski.

Według danych resortu zdrowia w całym woj. śląskim zakażanie koronawirusem potwierdzono już u 4271 osób. 157 zmarło. Od kilku dni to region z największą liczbą zakażeń w Polsce. (PAP)

Autorzy: Krzysztof Konopka, Marek Błoński

