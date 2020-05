Zapobieganie „burzy cytokinowej” może złagodzić poważne objawy COVID-19

Teraz nowe badanie kliniczne przetestuje leczenie ukierunkowane na tę nadaktywną odpowiedź immunologiczną – mówi Howard Hughes, badacz z Bert Vogelstein. On i jego zespół z Johns Hopkins University School of Medicine obecnie rekrutują osoby do badania, które obejmują pacjentów w wieku od 45 do 85 lat w szpitalu Johns Hopkins Hospital, którzy mają COVID-19, ale nie są na respiratorze ani na OIOM-ie.

Ich leczenie, przy pomocy leku na receptę zwanego blokerem alfa, może przerwać cykl hiperzapalny, zanim zacznie się nasilać, sugerują to wyniki badań na myszach i niedawna analiza danych dotyczących roszczeń medycznych.

„Zalecane przez nas podejście obejmuje leczenie osób wysokiego ryzyka na początku choroby, gdy wiadomo, że są zarażeni, ale zanim wystąpią u nich poważne objawy”, mówi Vogelstein. Jeśli wyniki badania wykażą, że lek jest bezpieczny i skuteczny przeciwko COVID-19, może potencjalnie pomóc wielu osobom bezpiecznie wrócić do zdrowia w domu i zmniejszyć obciążenie zasobów szpitalnych.

Niekontrolowana reakcja

Hiperaktywna odpowiedź immunologiczna nie jest unikalna dla COVID-19. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi i chorymi na raka poddawane immunoterapii mogą doświadczać podobnych objawów. Odpowiedzi te określa się jako zespół aktywacji makrofagów, zespół uwalniania cytokin – lub po prostu „burze cytokin”.

Kiedy makrofagi (i niektóre inne rodzaje komórek odpornościowych) wykrywają cząstki wirusa, wysyłają ostrzeżenia, uwalniając różne białka zwane cytokinami. Cytokiny te rekrutują na miejsce inne komórki odpornościowe – reakcję zapalną, która z umiarem pomaga ciału zwalczyć wirusa. Ale makrofagi mogą również uwalniać inne cząsteczki sygnalizacyjne, zwane katecholaminami, które dalej wzmacniają tę odpowiedź, wyzwalając uwalnianie większej liczby cytokin. Rezultatem jest niekontrolowana pętla sprzężenia zwrotnego, taka jak śnieżka, która staje się coraz większa, gdy toczy się ona w dół wzgórza.

„Wydaje się, że po rozpoczęciu tego procesu nie można właściwie go wyłączyć”, mówi Maximilian Konig, reumatolog z Hopkins, który pomaga koordynować badanie.

Przed wybuchem COVID-19 zespół Vogelsteina szukał już sposobów na złagodzenie hiperzapalnej odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z rakiem leczonych immunoterapią. Badacze byli zainteresowani lekami zwanymi blokerami alfa, które są powszechnie przepisywane na choroby prostaty i wysokie ciśnienie krwi – a także zakłócają sygnalizację komórkową, która wywołuje burze cytokin. Teoretycznie blokery alfa mogą zatrzymać burzę cytokin, zanim się zacznie.

Zespół Vogelsteina podał w czasopiśmie Nature w 2018 r, że u myszy z infekcjami bakteryjnymi bloker alfa zmniejsza burze cytokin i zmniejsza liczbę zgonów. Naukowcy odkryli, że leczenie nie wydawało się szkodzić innym aspektom odpowiedzi immunologicznej.