Jaki jest sens noszenia maseczek? Ta symulacja dobrze to wyjaśnia

Twarz i nos (o którym zadziwiająco często zapominają nasi rodacy) zasłaniać należy dla dobra innych, nie dla siebie. Maseczki nie ochronią nas przed złapaniem wirusa, ale powstrzymają jego niekontrolowane rozprzestrzenianie się, jeśli to my okażemy się nosicielem. A tego większość zakażonych nie wie, więc warto zachowywać się tak, by minimalizować szkody – czyli założyć najgorsze.

Na symulacji University of Oregon widać wyraźnie, jak błyskawicznie potrafi rozprzestrzeniać się drogą kropelkową wirus SARS-COV-2. Jest to nieuniknione zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej, gdzie wentylacja rozrzuca drobiny po całym wnętrzu pojazdu czy wagonu. Dzieje się to nie tylko przy kichnięciu, ale także podczas zwykłej rozmowy. Jak pokazuje symulacja, maseczka zatrzymuje większość niebezpiecznego materiału na ubraniach nosiciela. To rozwiązanie niedoskonałe, ale o niebo lepsze od rozproszenia wirusów po całej okolicy.

