WHO: Niepokojący wzrost zakażeń koronawirusem w Europie. Szpitale będą przeciążone?

Hans Kluge podkreślił, że w ubiegłym tygodniu w Europie odnotowano największy tygodniowy przyrost zakażeń koronawirusem od dłuższego czasu, a w 11 krajach odnotowano znaczący wzrost wskaźnika reprodukcji wirusa. WHO podało, że dziennie w Europie odnotowuje się około 20 tys. zakażeń, a z powodu COVID-19 umiera ponad 700 osób. Kluge nie wymienił jednak krajów, w których sytuacja jest ostatnio szczególnie niepokojąca. Podkreślił jedynie, że systemy opieki zdrowotnej w Europie są już przeciążone i nawrót epidemii pogorszyłby bardzo i tak już trudną sytuację.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który wystąpił na wideokonferencji prasowej w Genewie, powiedział, że jego organizacja otrzymuje wszelką konieczną pomoc finansową. Wsparcie dla WHO w walce z pandemią zadeklarowały ponownie Francja i Niemcy. Berlin zapowiedział, że jeszcze w tym roku przekaże tej organizacji około pół miliarda euro. Tedros oznajmił, że WHO oczekuje, iż w przyszłym tygodniu liczba osób zainfekowanych przekroczy 10 mln.

Ponad 9 mln zakażeń na świecie



Łączna liczba przypadków zakażenia na całym świecie przekroczyła do czwartku – według Reutera – 9,44 mln, odnotowano 481,6 tys. zgonów związanych z COVID-19. Wcześniej w czwartek afrykańskie centra kontroli chorób (CDC) podały, że w ciągu doby w Afryce przybyło blisko 10 tys. zakażeń koronawirusem, w tym 5 688 przypadków w Republice Południowej Afryki.Według CDC rozwój pandemii na kontynencie bardzo szybko przyspiesza.

