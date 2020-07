Zakażenie COVID-19: Medytacja i joga jako leczenie wspomagające?

Zgodnie z recenzowanym czasopismem JACM, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, przeciwzapalne i inne korzystne efekty praktyk medytacyjnych i jogi czynią je potencjalnie wspomagającymi metodami leczenia COVID-19.

Deepak Chopra z University of California (San Diego) i William Bushell z Massachusetts Institute of Technology oraz współautorzy z Harvard University i Harvard TH Chan School of Public Health opisują działanie przeciwzapalne związane z medytacją i jogą. Odkryto, że istnieją dowody na modulację stresu i stanu zapalnego, a także wstępne dowody na możliwe formy wzmocnienia układu odpornościowego, towarzyszące praktyce niektórych form medytacji, jogi, a także potencjalne implikacje dla przeciwdziałania niektórym formom zakaźnych wyzwań. Autorzy „z łatwością przyznają, że w kontekście pandemii SARS-CoV-2 idee przedstawione w tym artykule należy poddać dalszym rygorystycznym badaniom naukowym”. Naturalne praktyki zdrowotne w dobie pandemii John Weeks, redaktor naczelny JACM, stwierdza: „Artykuł jest kolejnym z serii JACM i innych czasopism poświęconych medycynie integracyjnej sugerujących, że agencje badawcze w Stanach Zjednoczonych i Europie mogłyby służyć obywatelom, zwiększając swoje badania nad potencjalnym wkładem naturalnych praktyk zdrowotnych, zwłaszcza w obliczu braku tradycyjnych metod leczenia”.