Jedna z najmłodszych ofiar koronawirusa w Polsce. Nie żyje 33-letni mężczyzna

33-letni mężczyzna pochodzący z powiatu wieruszowskiego jest jedną z najmłodszych ofiar koronawirusa w Polsce. Jak poinformowała PAP dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Marta Modlińska, zmarły miał schorzenia współistniejące. 33-latek był hospitalizowany w szpitalu zakaźnym im. Biegańskiego w Łodzi, gdzie trafiają pacjenci ciężko przechodzący zakażenie SARS-CoV-2. – Zgon nastąpił w szpitalu im. Biegańskiego. Nie możemy udzielać więcej informacji na temat pacjenta i przebiegu jego choroby – zastrzegła dyrektor biura wojewody.

Koronawirus w Polsce

W środę 29 lipca poinformowano o 512 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 12 kolejnych zgonach związanych z COVID-19. Łącznie w naszym kraju odnotowano 44 416 potwierdzonych przypadków koronawirusa, wyzdrowiało 33 190 pacjentów a 1694 zmarło. Choć większość ofiar śmiertelnych to osoby starsze, zdarzają się także zgony wśród znacznie młodszych pacjentów. Najmłodsze ofiary koronawirusa w Polsce to 18-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla i 18-letnia kobieta z Radomia. Do tej pory w naszym kraju zmarły 44 osoby poniżej 50. roku życia.

autor: Bartłomiej Pawlak

