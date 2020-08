Czy COVID-19 przenosi się przez mleko matki?

Wraz z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa na całym świecie rosną obawy matek karmiących piersią. Chociaż do tej pory nie było udokumentowanych przypadków zakażenia COVID-19 u niemowlęcia w wyniku spożycia zakażonego mleka matki, pozostaje krytyczne pytanie, czy istnieje możliwość tej formy przenoszenia. W niedawnych badaniach naukowcy z University of California San Diego School of Medicine i University of California w Los Angeles współpracowali, aby znaleźć odpowiedź.

Badanie, opublikowane 19 sierpnia 2020 r. w internetowym wydaniu JAMA, obejmowało 64 próbki mleka kobiecego zebrane przez magazyn Mommy's Milk Human Milk Research od 18 kobiet w Stanach Zjednoczonych zakażonych koronawirusem z ciężkim ostrym zespołem oddechowym 2 (SARS-CoV- 2). Chociaż jedna próbka dała wynik pozytywny na wirusowe RNA, kolejne testy wykazały, że wirus nie był w stanie replikować, a tym samym nie mógł spowodować infekcji u niemowlęcia karmionego piersią. „Wykrywanie wirusowego RNA nie jest równoznaczne z infekcją. Musi rosnąć i namnażać się, aby być zakaźnym, czego nie stwierdziliśmy w żadnej z naszych próbek” – powiedziała dr Christina Chambers, współkierowczyni badania, profesor pediatrii w UC San Diego School of Medicine, dyrektor Biorepozytorium Badań nad Mlekiem Ludzkim i dyrektor Centrum Lepszych Początków UC San Diego. „Nasze odkrycia sugerują, że samo mleko matki nie jest prawdopodobnie źródłem infekcji dla niemowlęcia”. Aktualne zalecenia dotyczące zapobiegania transmisji podczas karmienia piersią to higiena rąk i sterylizacja sprzętu do odciągania pokarmu po każdym użyciu. Bezpieczne karmienie piersią w czasie pandemii „Wobec braku danych niektóre kobiety zakażone SARS-CoV-2 zdecydowały się po prostu w ogóle nie karmić piersią” – powiedziała dr Grace Aldrovandi, współkierownik badania, szefowa Wydziału Chorób Zakaźnych UCLA Mattel i profesor pediatrii w David Geffen School of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. „Mamy nadzieję, że nasze wyniki i przyszłe badania dadzą kobietom pewność potrzebną do karmienia piersią. Mleko matki zapewnia nieocenione korzyści mamie i dziecku”. Wczesne karmienie piersią wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zespołu nagłej śmierci niemowląt i otyłości u dzieci, a także poprawą zdrowia immunologicznego i wyników testów inteligencji. U matek karmienie piersią wiąże się z mniejszym ryzykiem raka piersi i jajnika, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2. Czytaj także:

Naukowcy: Otyłość i inne schorzenia mogą wpływać na skuteczność szczepionki przeciw COVID-19