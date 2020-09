7 objawów wskazujących, że mogłeś mieć COVID-19 – nie zdając sobie z tego sprawy

Niezależnie od tego, czy tej wiosny doświadczyłeś „silnego przeziębienia”, czy też kaszlu, który nie ustępował, naturalne jest zastanawianie się, czy mógłbyś mieć COVID-19, nie zdając sobie z tego sprawy. Jest to szczególnie prawdziwe teraz, gdy eksperci od chorób zakaźnych twierdzą, że wirus prawdopodobnie rozprzestrzeniał się, zanim miasta zaczęły wprowadzać dystansowanie społeczne.

„W miarę upływu tygodni staje się oczywiste, że jest to wirus, który rozprzestrzenił się szeroko w naszym kraju, szczególnie na obszarach bardziej zaludnionych, wcześniej niż myśleliśmy” – mówi William Schaffner, MD, specjalista chorób zakaźnych i profesor w Vanderbilt University School of Medicine.

Czy mógłbyś mieć COVID-19, nie zdając sobie z tego sprawy? To jest możliwe. „Większość ludzi, którzy mają koronawirusa, ma nieskomplikowany przypadek infekcji i może to być nie do odróżnienia od przeziębienia lub grypy” – wyjaśnia specjalista chorób zakaźnych Amesh A. Adalja z Johns Hopkins Center for Health Security. Ponadto niektórzy ludzie nie mają żadnych objawów – do 40% infekcji, według szacunków Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Co wskazuje na to, że miałeś koronawirusa?

1. Miałeś „silne przeziębienie”.

Odróżnienie przeziębienia od łagodnej postaci COVID-19 bez testu może być trudne, w zależności od występujących objawów, mówi, ale przeziębienia zwykle nie powodują duszności, silnych bólów głowy ani objawów żołądkowo-jelitowych. Oto pełna lista oficjalnych objawów CDC:

Gorączka lub dreszcze

Kaszel

Zadyszka lub trudności w oddychaniu

Zmęczenie

Bóle mięśni lub ciała

Bół głowy

Nowa utrata smaku lub zapachu

Ból gardła

Zatkanie lub katar

Nudności lub wymioty

Biegunka

2. Straciłeś zmysł węchu lub smaku.

Utrata węchu i smaku była dużą cechą charakterystyczną COVID-19. Chociaż ten objaw nie występuje u wszystkich, jest teraz silnie powiązany z koronawirusem. Wstępne dane z American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) wykazały, że u pacjentów z COVID-19, którzy stracili węch, 27% miało „pewną poprawę” w ciągu około siedmiu dni, podczas gdy większość odczuła ulgę w ciągu 10 dni. Można również chwilowo stracić te zmysły w przypadku innych chorób układu oddechowego, takich jak przeziębienie, grypa, infekcja zatok, a nawet sezonowe alergie. Jednak eksperci twierdzą, że objawy mogą utrzymywać się u niektórych osób i utrzymywać się przez miesiące po wyzdrowieniu z COVID-19.

3. Masz do czynienia z wypadaniem włosów.

Nie było to szeroko badane w kontekście COVID-19, ale wiele osób, które wyleczyły się z wirusa, zgłasza problemy z wypadaniem włosów. Aktorka Alyssa Milano, która od miesięcy cierpi na objawy COVID-19, udostępniła na Instagramie film, na którym na początku sierpnia wielokrotnie czesała duże kępki włosów po kąpieli. Jest mało prawdopodobne, że po prostu stracisz więcej włosów niż zwykle bez innych objawów COVID-19, takich jak kaszel lub gorączka, mówi dr Adalja. Ważne jest również, aby pamiętać, że wypadanie włosów może wynikać z ogólnego stresu. Jeśli doświadczasz wypadania włosów, możliwe, że jest to spowodowane koronawirusem, narastaniem stresu w niepewnych czasach lub innym problemem.

4. Czasami czujesz zadyszkę.

Badania opublikowane w czasopiśmie JAMA wykazały, że osoby z COVID-19 mogą mieć następstwa wirusa, w tym duszność. Nie jest do końca jasne, dlaczego w tym momencie ani jak długo to może trwać, ale prawdopodobnie jest to spowodowane trwałym stanem zapalnym w płucach.

„Jest to jeden z dobrze znanych długotrwałych skutków u osób, u których zdiagnozowano COVID-19” – mówi dr Schaffner. „Jeśli masz to, cóż, być może infekcja, której doświadczyłeś wcześniej, była w rzeczywistości koronawirusem”. Jeśli masz duszność, zadzwoń do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania wskazówek lub poproś o skierowanie do pulmonologa. Dr Schaffner mówi, że często mogą przepisywać leki i zabiegi, takie jak inhalator.

5. Masz kaszel, który nie ustępuje.

Długotrwały kaszel to kolejny objaw zgłaszany przez osoby biorące udział w badaniu JAMA. Kaszel często jest suchy, pozbawiony flegmy lub śluzu. Jest to dość powszechne: dane z CDC wykazały, że 43% osób, które miały COVID-19, nadal miało kaszel od 14 do 21 dni po pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa.

6. Jesteś bardzo zmęczony.

Jest to jeden z częstszych efektów po przebytym wirusie, zgodnie z badaniem JAMA. Wykazano, że 53% pacjentów zmagało się ze zmęczeniem około 60 dni po pierwszych objawach wirusa. „Widzimy ludzi, którzy cierpieli na łagodną chorobę i odczuwali zmęczenie przez pewien czas” – mówi dr Adalja. Ale nie jest teraz do końca jasne, dlaczego tak się dzieje. Może to być sposób, w jaki układ odpornościowy człowieka reaguje na wirusa.

7. Masz niezwykłe objawy, które wydają się utrzymywać się wiecznie.

Warto wspomnieć, że niektóre osoby miały problemy z sercem po zarażeniu się wirusem. Jedno małe badanie 100 wyzdrowiałych osób, które zostało opublikowane w JAMA Cardiology wykazało, że 78% osoób miało jakieś nieprawidłowości w sercu, niezależnie od wcześniejszych schorzeń. Może się to objawiać na wiele różnych sposobów, w tym na przypadkowe kołatanie serca, ale może też być niezauważalne. Oczywiście istnieje wiele innych komplikacji, o których eksperci mogą nawet nie wiedzieć. Jeśli czujesz się źle, a objawy są trwałe, dobrym pomysłem jest wizyta u lekarza.

Czytaj także:

Kanadyjski lekarz: Załóż maskę podczas seksu