6 objawów, które mogą świadczyć o tym, że już miałeś koronawirusa

Pandemia koronawirusa była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Z dnia na dzień musieliśmy zmienić swoje plany i dostosować się do obostrzeń, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Coraz więcej badań wskazuje na to, że wiele osób mogło już przejść zakażenie, nawet o tym nie wiedząc. Sprawdź, czy miałeś lub masz objawy, które mogą świadczyć o tym, że chorowałeś na COVID-19.

Czy istnieją badania, które mogą potwierdzić przejście zakażenia?

Około 50% zakażeń nowym koronawirusem może przebiegać bezobjawowo – takie informacje podali naukowcy ze Scripps Research Institute. Sporo przypadków zakażenia to także zakażenia skąpoobjawowe, które nie powodują wystąpienia typowych symptomów choroby, czyli:

gorączki (temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza),

duszności,

zmęczenia i osłabienia,

suchego kaszlu.

W niektórych grupach wiekowych do typowych objawów zakażenia zalicza się także utratę smaku oraz utratę węchu. Czy można 100% stwierdzić, czy już chorowaliśmy na COVID-19? Teoretycznie tak, bo bezobjawowe zakażenia także pozostawiają w naszych organizmach pewne ślady, np. przeciwciała, które świadczą o zwalczeniu wirusa. Niestety, obecnie nie ma możliwości potwierdzenia przejścia choroby za pomocą ogólnodostępnych testów, więc jesteśmy zmuszeni opierać się jedynie na własnych przypuszczeniach. Warto przeanalizować ostatnie miesiące i przypomnieć sobie, czy nie wystąpiły u nas np. bardziej nasilone objawy przeziębienia lub objawy grypy. Osoby, które szczepiły się w zeszłym sezonie na grypę i wiosną przeszły infekcję grypopodobną, także mogą podejrzewać, że miały koronawirusa. Co ważne, choć pierwsze przypadki COVID-19 zostały w Polsce wykryte w marcu, to mogliśmy chorować wcześniej w lutym lub w styczniu, jeżeli mieliśmy kontakt z osobami, które przebywały np. w Chinach lub sami podróżowaliśmy po świecie. Badania dowodzą, że pierwsze zakażenia COVID-19 mogły mieć miejsce już latem 2019 roku – m.in. we Francji.

Objawy, które mogą świadczyć o przejściu koronawirusa

1. Objawy infekcji dolnych dróg oddechowych w ostatnich kilku miesiącach

O przejściu zakażenia koronawirusem mogą świadczyć m.in. objawy grypy i przeziębienia, które dokuczały nam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nie musiały być one wyjątkowo nasilone, ale warto zastanowić się, czy nie mieliśmy suchego, uporczywego kaszlu, który np. wzięliśmy za objaw alergii.

2. Duszność wysiłkowa

Objawem, który może wskazywać na przejście koronawirusa w sposób bezobjawowy, jest nagłe pojawienie się duszności wysiłkowej lub innego dyskomfortu związanego z oddychaniem, z którym wcześniej nigdy nie mieliśmy do czynienia. Możemy tutaj wyróżnić np. uczucie ucisku w klatce piersiowej, świsty oskrzelowe, ból w klatce piersiowej przy głębokim oddychaniu, zmniejszenie zdolności wysiłkowych, które objawia się zadyszką.

3. Problemy z sercem

Nagłe pojawienie się kołatania serca, bólu wieńcowego i innych dolegliwości w obrębie klatki piersiowej także może świadczyć o bezobjawowym przejściu zakażenia. Uwagę należy zwrócić na każdy, nietypowy objaw, który może świadczyć o problemach z funkcjonowaniem serca i układu krążenia m.in. kaszel po wysiłku, zawroty głowy, osłabienie.

4. Utrzymujące się osłabienie

Przewlekłe zmęczenie to jeden z objawów, które dokuczają ozdrowieńcom. Nagła zmiana samopoczucia, pojawienie się niemożliwego do pokonania zmęczenia oraz widoczny spadek formy fizycznej i pogorszenie koncentracji bez wyraźnej przyczyny, także mogą świadczyć o przejściu zakażenia.

5. Zapalenie żył

Naukowcy potwierdzili negatywny wpływ koronawirusa na układ sercowo-naczyniowy. Nagłe problemy z krążeniem żylnym pojawiające się u osób, które nie są w grupie zagrożenia, także mogą świadczyć o bezobjawowym przejściu choroby COVID-19.

6. Zmiany skórne

Pojawienie się dość charakterystycznych zmian skórnych np. zaczerwienienia lub zasinienia palców u stóp to kolejny znak, że mogliśmy chorować na COVID-19. Tego typu zmiany obserwowano zarówno u pacjentów z silnymi objawami choroby, jak i osób, które przeszły zakażenie w sposób łagodny lub bezobjawowy. O przejściu choroby może też świadczyć różnego rodzaju wysypka, która ustąpiła bez zastosowania leczenia.

