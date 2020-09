Czy samo zmęczenie może być objawem COVID-19?

Nadal niewiele wiadomo na temat długotrwałych skutków, jakie może powodować zakażenie nowym koronawirusem. W ciągu kilku ostatnich miesięcy praca wirusologów i epidemiologów na całym świecie ukierunkowana jest przede wszystkim na poznanie wirusa SARS-CoV-2, znalezienie skutecznego leku i szczepionki oraz poznanie wszystkich objawów chorobowych, a także skutków zakażenia. Nie jest to łatwe zadanie, jednak niemal każdego dnia pojawiają się nowe informacje na temat wirusa, które są kluczowe dla opanowania epidemii.

Jakie objawy świadczą o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2?

Zmęczenie, osłabienie oraz senność to objawy typowe dla początkowego stadium wielu chorób. Obserwuje się je także podczas zakażeń wirusowych. Gorsze samopoczucie oraz brak sił związane są z rozprzestrzenianiem się wirusa w organizmie i uruchomianiem mechanizmów, które mają na celu zwalczenie drobnoustrojów. Objawy te pojawiają się m.in. w przebiegu przeziębienia i grypy; są także związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Do głównych objawów choroby COVID-19 zaliczamy przede wszystkim:

suchy, męczący kaszel,

wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni Celsjusza,

osłabienie, zmęczenie i uczucie rozbicia.

Do mniej częstych, jednak obserwowanych u chorych objawów, zaliczamy:

zapalenie spojówek,

problemy żołądkowo-jelitowe (przypominające objawy grypy żołądkowej lub zatrucia pokarmowego),

zmiany skórne w obrębie palców u stóp oraz dłoni,

wysypkę na ciele,

ból gardła,

nieżyt nosa (pojawia się przede wszystkim u dzieci)

ból głowy,

utratę smaku lub/i węchu.

Ostry przebieg zakażenia zwiastuje pojawienie się:

bólu, ucisku lub innego dyskomfortu w klatce piersiowej,

problemów z oddychaniem w postaci duszności lub spłyconego oddechu,

problemów z mówieniem i wykonywaniem ruchów (skutek niedotlenienia organizmu i problemów z oddychaniem),

objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Powyższe objawy występują w przypadku około 50% zakażeń, jednak ich nasilenie bywa zmienne. W zależności od pacjenta mogą one być dość łagodne i samoistnie minąć po kilku dniach lub nasilać się, co jest wskazaniem do hospitalizacji.

Zakażenie SARS-CoV-2 może także spowodować pojawienie się objawów neurologicznych, które obserwowane są nie tylko u pacjentów z grup szczególnie zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby np. seniorów.

Czy zmęczenie może być jedynym objawem zakażenia koronawirusem?

Teoretycznie zmęczenie może być jedynym objawem choroby, który związany jest z intensywną pracą układu immunologicznego oraz mobilizacją wszystkich sił obronnych do walki z wirusem. Jak dotąd potwierdzono, że zmęczenie jest jednym z grupy objawów towarzyszących zakażeniu oraz pojawia się w efekcie przejściach choroby COVID-19.

Opublikowane niedawno wyniki badań, które prowadzono wśród ozdrowieńców w Dublinie, wskazują na związek przewlekłego zmęczenia z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Badania prowadzone były m.in. w St James's Hospital wśród ozdrowieńców, którzy w różny sposób przeszli zakażenie. Dotyczyły nie tylko osób, które wymagały hospitalizacji, ale także pacjentów, u których zakażenie przebiegało z łagodnymi objawami. Efekty pracy naukowców są bardzo interesujące i stanowią cenny wkład w badanie długoterminowych skutków zachorowania na COVID-19. Dowidzą one, że u części pacjentów po wyzdrowieniu pojawia się uciążliwe uczucie zmęczenia, które trwa nawet przez kilka miesięcy. Jednocześnie okazało się, że grupą zgłaszającą przewlekłe zmęczenie po wyzdrowieniu, były przede wszystkim kobiety. Objaw ten towarzyszył także osobom, które przed zakażeniem koronawirusem chorowały na depresję i nerwicę lękową oraz doświadczyły ciężkich objawów zakażenia, m.in. musiały zostać podłączone do respiratora.

