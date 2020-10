Złe wieści od WHO. Rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem na świecie

W czwartek na całym świecie odnotowano rekordową liczbę nowych potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem: 338 779 - wynika z danych opublikowanych na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Łączna liczba przypadków przekroczyła w czwartek 36 mln. Najwięcej nowych infekcji wykryto w ciągu ostatniej doby w Indiach (78 tys.), Brazylii (41 tys.), USA (38 tys.) i we Francji (18 tys.). Z danych WHO wynika, że od środy zmarło 5514 pacjentów, u których zdiagnozowano Covid-19, zaś łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii to 1 049 810. Mimo rekordowej liczby nowych przypadków na COVID-19 na świecie umiera obecnie znacznie mniej osób niż podczas wiosennej fali - 17 kwietnia zmarło 12 393 osób.

Najbardziej dotknięty pandemią jest region panamerykański (17,3 mln infekcji, 577 tys. zgonów) oraz Europa (6,5 mln infekcji, 244 tys. zgonów) i region azjatycki (7,6 mln infekcji, 123,6 tys. zgonów).

Koronawirus w Polsce

W czwartek 8 października w Polsce po raz kolejny odnotowano rekord nowych dziennych zakażeń koronawirusem. 4280 nowych przypadków zakażeń to nowy rekord i pierwszy raz, kiedy dzienna liczba zachorowań przekroczyła 4 tysiące. Jak dodano, 8 października zmarło z powodu zakażenia 76 osób. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej, kiedy liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce wyniosła 3003.