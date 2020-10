Każdy przypadek COVID-19 wydaje się inny. Z jakiego powodu?

Aby rozwiązać tę zagadkę, naukowcy potrzebują dogłębnego zrozumienia, w jaki sposób wiele typów komórek odpornościowych organizmu reaguje na SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19.

Nowe międzynarodowe badanie prowadzone przez naukowców z La Jolla Institute for Immunology (LJI), The University of Liverpool i University of Southampton jest pierwszym, które daje szczegółowy obraz tego, jak komórki T CD4 + T organizmu reagują na wirusa SARS-CoV-2. Wśród odkryć ich praca sugeruje, że na wczesnym etapie choroby pacjenci hospitalizowani z ciężkimi przypadkami COVID-19 rozwijają nowy podzbiór komórek T, który może potencjalnie zabijać komórki B i zmniejszać produkcję przeciwciał.

Badanie, opublikowane 6 października 2020 r. w Cell, stanowi kluczową podstawę do dalszej szczegółowej analizy – i pokazuje moc najnowocześniejszej techniki zwanej sekwencjonowaniem RNA pojedynczych komórek (sekwencja RNA).

Powiększanie poszczególnych komórek

„Limfocyty T CD4 + odgrywają kluczową rolę w organizowaniu odpowiedzi immunologicznej” – mówi współautor badania, dr Benjamin Meckiff, stypendysta z tytułem doktora w LJI. „Stanowią one heterogenną populację komórek odpornościowych pełniących szeroki zakres funkcji i byliśmy w stanie szczegółowo przeanalizować ich odpowiedź na SARS-CoV-2”.

Naukowcy przebadali próbki od 40 pacjentów z COVID-19 w dwóch grupach. Grupa hospitalizowana liczyła 22 pacjentów (w tym 9 leczonych na OIT). Grupa niehospitalizowana liczyła 18 pacjentów, u których wystąpiły łagodniejsze objawy COVID-19.

Naukowcy wykorzystali jednokomórkową sekwencję RNA do analizy typów limfocytów T CD4 +, które odpowiadają na SARS-COV-2 u tych pacjentów. Każdy typ limfocytów T odgrywa rolę w walce z wirusami: niektóre („pomocnicze” limfocyty T CD4 +) ostrzegają organizm o infekcji i rekrutują inne komórki odpornościowe, podczas gdy inne (komórki TFH) sygnalizują limfocytom B wytwarzanie przeciwciał. Wreszcie, niektóre (Treg) wykonują ważną pracę polegającą na hamowaniu innych limfocytów T, powstrzymując układ odpornościowy przed uszkodzeniem własnych tkanek organizmu.

Naukowcy ostrzegają, że badania na ludziach są tylko korelacyjne i nie mogą wywnioskować, że pewne populacje komórek T powodują ciężkość choroby. Uważają, że niektóre odkrycia wymagają bliższego przyjrzenia się. Na przykład naukowcy odkryli, że hospitalizowani pacjenci mają wyższy poziom „cytotoksycznych” komórek TFH, co może potencjalnie pogorszyć infekcję. Zamiast wykonywać swoją pracę i pomagać limfocytom B w wytwarzaniu przeciwciał, cytotoksyczne komórki TFH obserwowane w tym badaniu były bardzo podobne do komórek, które zabijają komórki B w poprzednich badaniach. Następnie naukowcy zbadali u pacjentów stężenia przeciwciał specyficznych dla SARS-CoV-2. Osoby z dysfunkcyjnymi komórkami TFH miały również mniej przeciwciał.