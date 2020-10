Jak zatrzymać pandemię? WHO: Trzeba zmusić ludzi do poddania się kwarantannie

Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych, Michael Ryan, powiązał rosnące wskaźniki transmisji na półkuli północnej z niepowodzeniem w rygorystycznej realizacji tego kluczowego kroku. Powiedział, że gdyby miał jedno życzenie, byłoby to zapewnienie, że „każdy kontakt z potwierdzonym przypadkiem jest poddany kwarantannie przez odpowiedni okres”.

Kwarantanna – podstawowy element walki z pandemią

„Nie sądzę, by miało to miejsce systematycznie i wszędzie” – powiedział na wirtualnej konferencji prasowej z centrali WHO w Genewie. Ryan powiedział, że w około połowie z 48 krajów regionu europejskiego agencji ONZ ds. zdrowia odnotowano około 50-procentowy wzrost liczby przypadków w ciągu ostatniego tygodnia – a hospitalizacje i wskaźniki zgonów zaczęły śledzić te wzrosty.

Była jednak nadzieja, że liczba zgonów i poważnych przypadków nie osiągnie poziomów obserwowanych na początku tego roku. Ryan powiedział, że średni wiek chorych był teraz znacznie niższy, leczenie poprawiło się, a osoby zakażone mogły być narażone na niższe dawki wirusa z powodu dystansu fizycznego i noszenia maski.