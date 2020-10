Czy utrata węchu musi oznaczać koronawirusa?

Czy utrata węchu lub smaku zawsze jest objawem koronawirusa? Na to pytanie odpowiedział dr Paweł Grzesiowski, ekspert naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. Obejrzyj materiał wideo:

Dlaczego tracimy węch?

Wirus może przyczepiać się do receptora ACE2, który jest obecny w komórkach otaczających tkankę nerwową zapachu w górnej części naszych jam nosowych. Stwarza to reakcję zapalną, która może uszkodzić nerwy węchowe. Niektóre osoby z COVID-19 miały pewne objawy ze strony centralnego układu nerwowego z powodu COVID-19 i postuluje się, że wirus dotarł do mózgu bezpośrednio przez nerwy węchowe. Wielu pacjentów z utratą węchu zgłasza, że był to jedyny objaw, jaki mieli w przypadku COVID-19 i zwykle szybko wracają do zdrowia.

Jeśli u kogoś wystąpią objawy utraty węchu niezwiązane z zatkaniem nosa, należy podejrzewać COVID-19, a pacjent powinien zostać przebadany. Utrata zapachu jest jednym z objawów sprawdzanych w większości zakładów opieki zdrowotnej. Są pacjenci, u których rozwijają się inne objawy COVID-19, takie jak gorączka, kaszel itp., U których również występuje utrata węchu, ale przekrwienie błony śluzowej nosa nie jest zazwyczaj objawem związanym z COVID-19.

Czytaj też:

Czy zapalenie płuc może zabić?