Prawie 17 proc. pacjentów wyzdrowiałych z COVID-19 nadal może być nosicielami wirusa

Badanie zostało przeprowadzone przez Fondazione Policlinico Universitario w Rzymie, gdzie ustanowiono multidyscyplinarną opiekę zdrowotną dla wszystkich pacjentów, którzy wyzdrowieli z COVID-19, aby zbadać, co dzieje się z nimi po wyzdrowieniu i ocenić wpływ wirusa na ich organizmy.

Nosiciele wirusa po przejściu COVID-19

Badacze podają, że blisko 17 procent pacjentów uznanych za całkowicie wyleczonych z COVID-19 uzyskało wynik pozytywny na obecność wirusa w kolejnych badaniach przesiewowych. Pacjenci, u których nadal występowały objawy ze strony układu oddechowego, zwłaszcza ból gardła i nieżyt nosa, częściej mieli nowy dodatni wynik testu. Sugeruje to, że nie należy lekceważyć trwałości tych dwóch objawów i należy je odpowiednio ocenić u wszystkich pacjentów uznanych za wyleczonych z COVID-19.

W badaniu wzięło udział 131 pacjentów, którzy spełnili kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące kwarantanny na co najmniej dwa tygodnie przed wizytą kontrolną. Kryteria WHO określają, że pacjent powinien być wolny od gorączki bez leków obniżających gorączkę przez trzy dni, wykazywać poprawę w zakresie jakichkolwiek objawów związanych z COVID-19, znajdować się ponad siedem dni od wystąpienia objawów i mieć negatywny wynik testu na SARS-CoV- 2 wirusy dwukrotnie, w odstępie co najmniej 24 godzin, z testem odwrotnej transkrypcji PCR (RT-PCR).

Czują się lepiej, a nadal zarażają koronawirusem

Nowy test RT-PCR został podany w momencie przyjęcia do szpitala po ostrym leczeniu. Zebrano dane demograficzne, medyczne i kliniczne, z naciskiem na utrzymywanie się objawów i oznak związanych z COVID-19, takich jak kaszel, zmęczenie, biegunka, ból głowy, zaburzenia węchu, utrata apetytu, ból gardła i nieżyt nosa.

Dwudziestu dwóch (16,7 procent) pacjentów ponownie uzyskało wynik pozytywny. Nie było istotnej różnicy między pacjentami z dodatnim i ujemnym wynikiem testu pod względem wieku lub płci. Żaden z pacjentów nie miał gorączki i wszyscy zgłaszali poprawę ogólnego stanu klinicznego. Co ważne, badacze zalecają, aby w przypadku pacjentów, którzy nadal mają objawy potencjalnie związane z COVID-19, należy zachować ostrożność i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, nosić maskę na twarz i ewentualnie poddać się dodatkowemu wymazowi z jamy nosowo-gardłowej.

