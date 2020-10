Grypa, przeziębienie, alergie czy COVID-19? Jak rozszyfrować objawy

„Otrzymując szczepionkę przeciw grypie, nie tylko chronisz siebie, ale także wzmacniasz swój własny układ odpornościowy i chronisz innych przed grypą, a także poważniejszą chorobą, jeśli zachorujesz zarówno na grypę, jak i COVID-19” – powiedziała dr Khan, adiunkt medycyny i epidemiologii w Northwestern University Feinberg School of Medicine. „Zaszczepienie się jest szczególnie ważne, jeśli jesteś w ciąży, masz obniżoną odporność lub masz bezpośredni kontakt z kimś, kto jest w takiej sytuacji”.

Alergie – podstawowe objawy

Chociaż alergie sezonowe mogą czasami powodować nakładanie się objawów, nie są zaraźliwe i nie powodują gorączki. Jest również wysoce prawdopodobne, że osoby doświadczające objawów alergii są z nimi zaznajomione, ponieważ prawdopodobnie mają te same objawy każdej jesieni i wiosną. Objawy:

Katar lub zatkany nos

Kichanie

Swędzenie / drapanie w gardle

Swędzenie oczu

Swędzenie skóry

Przeziębienie – jak się objawia?

Przeziębienie jest wywoływane przez wiele różnych wirusów układu oddechowego. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne dla małych dzieci, takie jak syncytialny wirus oddechowy i prowadzić do hospitalizacji, ale często powodują łagodne objawy u starszych dzieci lub dorosłych, utrzymujące się przez około dwa do trzech dni. W przeciwieństwie do grypy i COVID-19 przeziębienie jest zwykle łagodną chorobą. Typowe objawy to:

Katar lub zatkany nos

Kichanie

Ból gardła

Kaszel

Zatkanie zatok

Grypa

Grypa jest wywoływana przez wirusa grypy, który może powodować łagodne lub ciężkie choroby, a nawet śmierć. Typowe objawy to:

Wysoka gorączka

Ból gardła

Kaszel

Zadyszka lub trudności w oddychaniu

Bóle mięśni lub osłabienie

Zmęczenie

Nudności, wymioty lub biegunka

COVID-19

Typowe objawy to:

Wysoka gorączka



Kaszel (może to być głęboki kaszel)

Zadyszka lub trudności w oddychaniu

Bóle mięśni lub osłabienie

Zmęczenie

Nudności, wymioty lub biegunka

Utrata smaku i / lub zapachu

