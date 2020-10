Jak pomóc sobie po przechorowaniu COVID-19?

Jak zwykle bywa po ciężkich infekcjach, także po przechorowaniu COVID-19 organizm potrzebuje czasu i mądrego postępowania, by wrócić do pełnej równowagi. Krajowa Izba Fizjoterapeutów udostępniła właśnie przetłumaczony na polski i dostosowany do polskich realiów informator dla pacjentów „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich rekonwalescentów.

Poradnik można pobrać ze strony izby: https://kif.info.pl/fizjoterapeuci-wspieraja-chorych-po-covid-19/ W publikacji znaleźć można nie tylko opisy zestawów ćwiczeń polecanych dla rekonwalescentów, którym towarzyszą przejrzyste infografiki obrazujące sposób ich wykonania. Co więcej, są praktyczne wskazówki, co można zrobić w pierwszej kolejności w razie wystąpienia rozmaitych trudności. Na przykład czytamy w poradniku: „Osoby, które odbyły leczenie szpitalne często doświadczają uczucia duszności. Utrata sił i spadek kondycji towarzyszące pogorszeniu stanu zdrowia, jak również sama choroba, mogą nasilić występowanie duszności. Brak tchu może wywołać uczucie niepokoju, co dodatkowo pogarsza funkcje oddechowe organizmu. Zachowanie spokoju oraz zapoznanie się z technikami postępowania w przypadku duszności pozwolą złagodzić dolegliwości”. Zamieszczona jest instrukcja technik, jakie można zastosować w razie duszności i kiedy wezwać pomoc. Publikacja podzielona jest na kolejne rozdziały: Postępowanie w razie duszności;

Ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala;

Postępowanie w razie problemów z głosem;

Porady dotyczące przyjmowania płynów, pokarmów oraz przełykania;

Postępowanie w razie wystąpienia problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem;

Radzenie sobie z codziennymi aktywnościami;

Radzenie sobie ze stresem u wahaniami rozwoju;

Kiedy skontaktować się z personelem medycznym. jw, zdrowie.pap.pl

