Jerzy Polaczek, poseł PiS chory na COVID-19: „Nie lekceważcie koronawirusa”

Jerzy Polaczek trafił do szpitala 14 października. Już wcześniej relacjonował na swoim Facebooku, że otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19 i że nie czuje się najlepiej: miał gorączkę, ostry kaszel, był bardzo osłabiony. Od razu wiedział, że to nie jest zwykłe przeziębienie. Poseł dodał także, że nigdy wcześniej nie chorował, nie miał chorób współistniejących. W końcu sytuacja stała się tak zła, że został przyjęty do szpitala MSWiA w Katowicach, gdzie podłączono go do kroplówki i do tlenu. Podawane są mu również silne antybiotyki.

„Medycy to bohaterowie”

Polaczek na bieżąco relacjonuje swój pobyt w szpitalu. Poseł PiS przebywa na oddziale razem z 40 innymi, ciężko chorymi pacjentami – przebywającymi „pod tlenem”, a część także pod respiratorem. Zaznacza, że lekarze i cały personal pracują bez wytchnienia, a do domu wychodzą wykończeni. Mimo to pozostają pełni ciepła i empatii.

Jako jeden z chorych oddziału COVID-19 szpitala MSWiA w Katowicach raz jeszcze, w imieniu 40 ciężko chorych tu pacjentów (wszyscy „pod tlenem”, wielu „pod respiratorami”) wyrażam swój szacunek i podziw, dla pracy pielęgniarek i lekarzy - z każdego wielogodzinnego dyżuru schodzą wyciśnięci jak „cytryna”! Jesteśmy im winni najwyższe uznanie!

„Opamiętajcie się”

Polaczek zwraca się również do zwolenników teorii antycovidowych, by się opamiętali. By postępowali odpowiedzialnie, ponieważ to, w jakim zakresie dotknie nas epidemia, zależy od milionów codziennych ludzkich zachowań. Tylko taka postawa pozwoli „postawić społeczną tamę atakującemu wirusowi”, ponieważ dbając o siebie, nie zarażamy innych.

