WHO: Europa ma obecnie ponad 10 milionów przypadków COVID-19

Europejski dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia powiedział w czwartek, że region 53 krajów ponownie osiągnął nowy tygodniowy rekord potwierdzonych przypadków COVID-19, z ponad 1,5 miliona potwierdzonych w zeszłym tygodniu i ponad 10 milionów od początku pandemii.

Europa – epicentrum pandemii

„Europa ponownie znalazła się w epicentrum tej pandemii” – powiedział Kluge. Oprócz zwykłych krajów europejskich, WHO wskazuje Rosję i niektóre kraje Azji Środkowej, takie jak Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan i Turkmenistan w swoim regionie europejskim.

Kluge wezwał również polityków do kierowania się danymi naukowymi w odpowiedziach na epidemię. Rząd brytyjski odrzucił rady swoich doradców naukowych, aby we wrześniu wdrożyć ogólnokrajową blokadę, zamiast tego realizował strategię lokalnych ograniczeń, które do tej pory miały niewielki wpływ na powstrzymanie odradzania się wirusa.

Brytyjscy naukowcy oszacowali w czwartek, że każdego dnia występuje około 96 000 nowych infekcji, a wielkość epidemii podwaja się co dziewięć dni.

Czytaj też:

Jak pomóc sobie po przechorowaniu COVID-19?