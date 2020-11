Czy maseczki pozbawiają ludzi potrzebnego tlenu?

Naukowcy z McMaster University w Kanadzie postanowili sprawdzić, jak jest naprawdę: dali 25 dorosłym (średni wiek: 76,5 lat) przenośne pulsoksymetry do pomiaru poziomu tlenu we krwi podczas noszenia maski na twarz, a także przed i po. Badacze nie stwierdzili żadnych oznak niedotlenienia ani obniżonego poziomu tlenu we krwi.

Oczywiście „potwierdza to to, co już wiedzieliśmy” – powiedział dr Aaron Glatt, specjalista od chorób zakaźnych, który nie brał udziału w badaniu. „Noszenie maski nie zmniejsza ilości tlenu”. Niektórzy ludzie mogą czuć się nieswojo nosząc maskę, zauważył Glatt, rzecznik Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych. Ale to nie jest wymówka, żeby tego nie robić, powiedział.

Maseczka nie wpływa na saturację

Ogólnie rzecz biorąc, nie było niepokojących spadków saturacji krwi tlenem. Średnio nasycenie tlenem wynosiło 96,1% przed zamaskowaniem się uczestników, a następnie nieco wyższe w czasie noszenia masek i później – odpowiednio 96,5% i 96,3%.

Odkrycia zostały opublikowane online jako list badawczy w numerze Journal of the American Medical Association z 30 października. Jednak badanie było małe i miało ograniczenia. Na przykład wykluczono osoby z chorobami serca lub płuc, które mogą powodować problemy z oddychaniem nawet w spoczynku. Ale skupił się na starszych osobach, które prawdopodobnie byłyby bardziej podatne na jakikolwiek spadek poziomu tlenuspowodowany noszeniem maski. Jednak nie pojawiły się żadne problemy.„To tylko jedno małe badanie” – powiedział Chan – „ale mam nadzieję, że dostarczy ono ludziom pewnej pewności”.

Często ludzie zadają sobie pytanie, czy mogą ćwiczyć w masce. W tym badaniu uczestnicy nie wysilali się, więc nie jest jasne, czy spowodowałoby to spadek poziomu tlenu.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zalecają większości ludzi noszenie maski na twarz, gdy są w miejscach publicznych – takiej, która ma co najmniej dwie warstwy materiału i jest zakładana na usta i nos.

