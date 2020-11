Badanie ujawnia podgrupę pacjentów z COVID-19, którzy szybko wracają do zdrowia i utrzymują przeciwciała

W nowym badaniu prowadzonym przez naukowców z Brigham and Women's Hospital zbadano próbki krwi i komórki od pacjentów, u których doszło do wyzdrowienia z łagodnego do umiarkowanego COVID-19 i stwierdzono, że chociaż przeciwciała przeciwko wirusowi zmniejszyły się u większości osób po ustąpieniu choroby, podgrupa pacjentów wykazała produkcję przeciwciał wirusowych kilka miesięcy po zakażeniu. Te „podtrzymujące” przeciwciała miały krótszy przebieg objawów, co sugeruje, że niektóre osoby, które szybciej dochodzą do siebie po COVID-19, mogą uzyskiwać skuteczniejszą i trwalszą odpowiedź immunologiczną na wirusa. Wyniki są opublikowane wCell.

Niektórzy pacjenci szybko zdrowieją i mają przeciwciała

„Znaleźliśmy podgrupę osób, które szybko zdrowieją, utrzymując poziomy przeciwciał specyficznych dla wirusa po COVID-19” – powiedział dr Duane Wesemann, immunolog i lekarz z oddziału Alergii i Immunologii Klinicznej Brigham i profesor nadzwyczajny w Harvard Medical School. „Rodzaj odpowiedzi immunologicznej, którą obserwujemy u tych osób, przypomina trochę inwestycję w polisę ubezpieczeniową – to sposób układu odpornościowego na dodanie potencjalnej warstwy ochrony przed przyszłymi spotkaniami z wirusem”.

Zespół zwerbował 92 osoby w rejonie Bostonu, które wyleczyły się z COVID-19 między marcem a czerwcem 2020 r. Pięć osób było hospitalizowanych, ale wszystkie pozostałe wyzdrowiały w domu. Zespół zebrał i przeanalizował próbki krwi co miesiąc, mierząc szereg przeciwciał, w tym immunoglobuliny-G (IgG), przeciwko wirusowi wywołującemu COVID-19. Podzielili kohortę na dwie grupy – te, które utrzymują poziomy IgG specyficzne dla wirusa przez kilka tygodni i te, które je tracą. Zespół przeanalizował te grupy i potencjalne powiązania, jakie musiały z danymi klinicznymi i innymi danymi immunologicznymi.

Działanie układu immunologicznego

Zespół odkrył, że poziomy IgG przeciwko wirusowi mają tendencję do znacznego spadku u większości osób w ciągu trzech do czterech miesięcy. Jednak u około 20 procent osób produkcja przeciwciał pozostawała stabilna lub zwiększona w tym samym okresie.

„Dane wskazują na rodzaj odpowiedzi immunologicznej, która nie tylko doskonale radzi sobie z chorobami wirusowymi, prowadząc do szybkiego ustąpienia objawów, ale także lepiej produkuje komórki, które mogą zaangażować się w długoterminową produkcję przeciwciał IgG przeciwko wirusowi” – powiedział Wesemann. „Ustalenie, w jaki sposób osoby te są w stanie wspierać długoterminową produkcję przeciwciał, ma znaczenie dla COVID-19 i będzie miało również ważne implikacje dla naszego ogólnego zrozumienia układu odpornościowego”.

