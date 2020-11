Rogówka jest odporna na infekcję nowym koronawirusem

Naukowcy nie ustalili jednak jeszcze, czy inne tkanki w rogówce i wokół niej, takie jak kanaliki łzowe i spojówka, są podatne na wirusa. Nowe odkrycia zostały opublikowane 3 listopada w czasopiśmie Cell Reports.

„Nasze odkrycia nie dowodzą, że wszystkie rogówki są odporne” – powiedział pierwszy autor, dr n. med. Jonathan J. Miner. „Ale rogówka każdego dawcy, którą testowaliśmy, była odporna na nowego koronawirusa. Nadal możliwe jest, że podgrupa ludzi może mieć rogówki, które wspierają wzrost wirusa, ale żadna z badanych przez nas rogówek nie wspierała wzrostu SARS-CoV-2”.

Miner, adiunkt medycyny, mikrobiologii molekularnej oraz patologii i immunologii, połączył siły z okulistą dr n. med. Rajendrą S. Apte w celu zbadania rogówek myszy i ludzi narażonych na wirusy Herpes simplex, Zika i SARS-CoV-2.

Czy rogówka jest odporna na koronawirusa?

Wcześniejsze badania ludzkiej i mysiej tkanki rogówki wykazały, że wirus Zika może być we łzach, a naukowcy chcieli się dowiedzieć, czy rogówka może służyć jako punkt wejścia do SARS-CoV-2. Apte, Miner i ich koledzy przetestowali to, wystawiając tkankę oka na działanie różnych wirusów i obserwując, czy mogą rosnąć i replikować. Zidentyfikowali także kluczowe substancje w tkance rogówki, które mogą promować lub hamować wzrost wirusa.

Jeden z zidentyfikowanych przez nich inhibitorów nazywa się interferon lambda. Okazało się, że interferon lambda zapobiega wydajnemu wzrostowi wirusa Zika i wirusa opryszczki pospolitej w rogówce. Jednak w przypadku SARS-CoV-2 poziomy substancji nie miały wpływu na możliwość replikacji wirusa. Po prostu nie mógł zdobyć przyczółka, czy interferon lambda był obecny, czy nie.

„Ważne jest, aby szanować możliwości tego wirusa i podejmować odpowiednie środki ostrożności” – mówią autorzy. „Możemy się dowiedzieć, że zakrywanie oczu nie jest konieczne do ochrony przed infekcją w ogólnej społeczności, ale nasze badania to naprawdę dopiero początek. Potrzebujemy większych badań klinicznych, aby lepiej zrozumieć wszystkie potencjalne drogi przenoszenia SARS-CoV-2, w tym oko”.

Czytaj też:

Walijscy naukowcy: Opracowaliśmy test, który wykrywa COVID-19. Działa jak alkomat