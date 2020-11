Jak pracować zdalnie i nie zwariować? Proste rady do zastosowania

Mentorka kobiet Magdalena Linke-Koszek wyjaśniła, jak odnaleźć się w pracy zdalnej. – Warto ubrać się jak do pracy, zjeść śniadanie i przygotować sobie miejsce pracy – powiedziała. Obejrzyj cały materiał wideo:

Przez pandemię koronawirusa wielu z nas zmuszonych jest pracować ze swoich domów. To często scenariusz, do którego niektórzy nie byli przyzwyczajeni. Na szczęście praca w domu przynosi szereg korzyści, dzięki którym możemy pozostać bardziej produktywni.

Korzyści z pracy w domu

Jeśli jest jedna rzecz, której ludzie nie spodziewali się po nagłej pandemii, to obowiązkowe przebywanie w domu. Objęło ono firmy zmuszone do tymczasowego zamknięcia biura w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Brak struktury korporacyjnej może być trochę rozpraszający, a praca taka wymaga dobrej organizacji czasu. Na szczęście ma wiele zalet, z których można śmiało korzystać. Oto niektóre z nich:

Możesz pracować w wygodnych warunkach

Jedną z najlepszych rzeczy w pracy z domu jest to, że jesteś… w domu. Oznacza to, że możesz pracować w najdogodniejszych ubraniach i pozostać w najdogodniejszym miejscu w domu. Możesz nawet włączyć telewizor, aby uzyskać trochę szumu lub pogłaskać swojego psa na minutę, jeśli chcesz odpocząć. Nie musisz szykować się, martwić o to jak widzą cię inni, i spędzać całego dnia przy jednym biurku.

Wydajność ważniejsza niż godziny

Chociaż standardowy czas pracy to 9 do 17, większość nowoczesnych pracodawców preferuje podejście w oparciu o wydajność. Nie chodzi już o to, aby odsiedzieć określoną ilość czasu przy komputerze, ale po prostu wypełnić określone wcześniej obowiązki i w razie konieczności być „pod telefonem”. Wypoczęty i z poczuciem wypełnionych obowiązków będziesz bardziej efektywny kolejnego dnia.

Brak dojazdu i obniżone koszty

Stres z powodu korków i opóźnień komunikacji miejskiej może zniknąć. Zasadniczo budzisz się, wyłączasz budzik i możesz pracować. Oszczędzasz przez to mnóstwo czasu i pieniędzy. Ponieważ przebywasz w domu, nie chodzisz także na drogie lunche i przekąski, a także nie wchodzisz do sklepów po drodze z pracy. Może to przynieść spore oszczędności, które tak bardzo są potrzebne w tym trudnym czasie.