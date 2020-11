Te choroby zwiększają ryzyko powikłań neurologicznych związanych z COVID-19

Wirus, który powoduje COVID-19 jako pierwszy atakuje komórki układu oddechowego, często prowadząc do zapalenia płuc, ale atakuje także inne układy.

„Skutki COVID-19 sięgają daleko poza klatkę piersiową” – powiedział naczelny autor badania Colbey W. Freeman, naczelnik Wydziału Radiologii w Penn Medicine w Filadelfii. „Chociaż powikłania w mózgu są rzadkie, są one coraz częściej zgłaszanymi i potencjalnie niszczycielskimi konsekwencjami zakażenia COVID-19”.

Powikłania neurologiczne po COVID-19

Aby dowiedzieć się więcej o tym zjawisku, dr Freeman i współpracownicy z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania przyjrzeli się pacjentom z COVID-19, u których wykonano tomografię komputerową głowy i / lub rezonans magnetyczny w ich systemie opieki zdrowotnej od stycznia do kwietnia 2020 r. Spośród 1357 pacjentów z COVID-19 przyjętych do systemu w ciągu tych czterech miesięcy, 81 miało wykonane badanie mózgu. Najczęstszymi przyczynami skanów mózgu były zmiany stanu psychicznego i ogniskowe deficyty neurologiczne, takie jak problemy z mową i wzrokiem.

Spośród 81 pacjentów ze skanami mózgu, 18, czyli nieco ponad jeden na pięciu, miało wyniki, które uznano za nagłe lub krytyczne, w tym udary, krwawienia do mózgu i zablokowane naczynia krwionośne. Co najmniej połowa pacjentów miała w przeszłości wysokie ciśnienie krwi i / lub cukrzycę typu 2. Trzech pacjentów z objawami nagłymi / krytycznymi zmarło podczas przyjęcia.

Dokładne mechanizmy szkodliwych skutków neurologicznych COVID-19 nie są znane i mogą obejmować wiele czynników, chociaż popularna teoria głosi, że głównym winowajcą jest stan zapalny związany z infekcją. W badaniu wskaźniki stanu zapalnego krwi były wysokie u osób z krytycznymi wynikami.

