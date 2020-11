Zamierzasz w ten weekend postawić choinkę i udekorować dom? Sprawdź, co na to psychiatra

Pandemia koronawirusa wywróciła życie wielu z nas do góry nogami. Wszyscy wiemy, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne niż poprzenie. I choć do pierwszej gwiazki jeszcze daleko, niektórzy z nas już zaczęli dekorować domy i miszkania. Po co? I czy ma to dobry wpływ na psychikę?

Według Vineeth John, profesora psychiatrii z McGovern Medical School w University of Texas Health Science Center w Houston (UTHealth), niektórzy ludzie wykorzystują moc rytuałów, znanych czynów, które mają specjalne znaczenie, by w pewien sposób znaleźć ukojenie i zapanować nad życiem.

„Rytuały, takie jak dekorowanie na święta, są rzeczywiście uzdrawiające i pod pewnymi względami mogą przywrócić poczucie osobistej tożsamości, które zostało stłamszone podczas pandemii” – powiedziała John. „Wczesne dekorowanie to sposób na odzyskanie naszych tradycji i rytuałów, które oferują nam zbieżność wspomnień, tożsamości, powiązań i rodziny. Dają sposób na przywrócenie, przynajmniej częściowo, tego, co zostało utracone w wyniku pandemii i powrócić do naszego autentycznego ja”.

John powiedziała, że nagła zmiana sposobu, w jaki żyjemy, pracujemy i wchodzimy w interakcje z innymi podczas pandemii oraz rezygnacja z osobistych interakcji na rzecz cyfrowych, przyczyniła się do korozji tożsamości wielu osób.

Brak kontroli w czasie pandemii

Kiedy myślimy o żalu, często myślimy o utracie ukochanej osoby. I chociaż jest to tragiczne, coś z czym zmaga się wiele osób podczas pandemii, wielu po prostu opłakuje utratę kontroli.

„Tworząc lub wykonując rytuały, podejmujemy działania i kontrolujemy to, co tylko możemy” – powiedziała John.

Badania pokazują, że rytuały mogą mieć korzystny wpływ na postrzeganą kontrolę i mogą pomóc zmniejszyć smutek.

Czasami to, czego potrzebujemy, aby zmienić nasz nastrój, istnieje już w naszych wspomnieniach. Dla wielu dekoracje świąteczne to sposób na przywołanie tych wspomnień.

Rozjaśnić ponure dni

Jeśli pracujesz w domu, a dni się zlewają, umieszczanie dekoracji to łatwy sposób na poprawienie nastroju, nawet u... sąsiada.

Jeśli każdy dzień wygląda tak samo, a rzeczy zaczynają się wydawać nudne i monotonne, dlaczego nie wyciągnąć czegoś z garażu i zawiesić? To nie kosztuje.

Jeśli nie masz istniejących rytuałów, John mówi, że nie jest za późno, aby rozpocząć takie, które mają osobiste znaczenie.

„Rytuały powinny mieć osobisty charakter i powinny być czymś, co sprawia ci przyjemność, a to poprawi twój stan dobrego samopoczucia” – powiedziała John. „Może to być tak proste, jak telefon do ukochanej osoby, krótka modlitwa, rutyna ćwiczeń lub wysłanie prezentu, aby dać znać komuś, że o nim myślisz. Te rzeczy pomagają nam zachować prawdziwość i zmniejszają podatność na demoralizację. W ten sposób nasze rytuały mogą być dla nas kołem ratunkowym”.

