Czy COVID-19 może powodować utratę słuchu? Nowe badania

Skoro koronawirus u niektórych pacjentów powoduje utratę smaku i węchu, to czy wpływa także na zmysł słuchu? Naukowcy zaczęli badać tę kwestię podczas pierwszej fali pandemii, kiedy liczba pacjentów w Izraelu była wciąż stosunkowo niewielka. Wśród uczestników było osiem osób bezobjawowych, u których wynik pozytywny na obecność COVID-19 i ośmiu zdrowych ochotników, którzy służyli jako grupa kontrolna, z których żadna nie zgłosiła wcześniejszej utraty słuchu. Badanie dostarczyło po raz pierwszy ilościowych miar jakości słuchu po ekspozycji na wirusa.

Koronawirus nie powoduje utraty słuchu

„Nasze badanie sprawdzało, czy COVID-19 może powodować trwałe uszkodzenie nerwowe lub sensoryczne systemu słuchowego. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na takie uszkodzenie” – mówi współautor dr Amiel Dror z Galilee Medical Center i Azrieli Faculty of Medicine at Bar -Ilan University. „Zmierzyliśmy dane elektryczne z pnia mózgu, aby przetestować całą drogę fal dźwiękowych przez ucho, aż do ostatecznego odebrania fal elektrycznych w mózgu. Zbadaliśmy również aktywność komórek rzęsatych ucha wewnętrznego, które intensyfikują i dostrajają dźwięk. Nie znaleźliśmy żadnej różnicy między osobami z pozytywnym wynikiem COVID-19 a grupą kontrolną” – dodał.

Wyniki zostały opublikowane w Internecie w czasopiśmie Otology & Neurotology 8 grudnia 2020 r.

Czytaj też:

Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Wyznaczono cztery grupy priorytetowe