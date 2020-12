Rekonwalescencja po COVID-19. Dlaczego jest tak ważna?

Ustąpienie objawów ostrej infekcji wirusowej takiej jak COVID-19 nie oznacza, że możemy rzucić się w wir normalnej aktywności. Należy dać sobie czas na rekonwalescencję, czyli stopniowe dochodzenie do formy. Kardiolog prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu radzi, by po ustąpieniu objawów dać sobie nawet kilkanaście spokojniejszych dni zanim wrócimy do aktywnego trybu życia.

– Okres dochodzenia do siebie trwa czasem nawet kilka tygodni – mówi lekarz. Przy czym zwraca uwagę, że objawy takie, jak zmniejszona tolerancja wysiłku, męczliwość i osłabienie mogą utrzymywać się nawet kilkanaście dni albo i więcej. Nie należy ich lekceważyć. Trzeba prowadzić wtedy oszczędzający tryb życia, dużo wypoczywać i prawidłowo się odżywiać. To chroni nas przed późnymi powikłaniami. - Tak jak normalnie ruch doradzamy, a aktywność fizyczna to coś, do dla nas, kardiologów, jest rzeczą niesłychanie istotną, uzupełniającą leczenie – postępowanie specjalistyczne, tak tutaj – w przypadku ostrej infekcji wirusowej i w okresie bezpośrednio po niej – nie tylko tego nie doradzamy, ale wręcz odradzamy – podkreśla prof. Ponikowski. Dodaje, że po COVID-19 obserwowany jest wydłużony okres dochodzenia do siebie w porównaniu z innymi ostrymi infekcjami wirusowymi, na przykład grypą. COVID-19 a zdrowie serca Prawie jedna czwarta osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 rozwija się uszkodzenie mięśnia sercowego lub uszkodzenie tkanki serca. Osoby z COVID-19 mają również chorobę zakrzepowo-zatorową lub zakrzepy krwi i arytmie. Zbyt szybkie rozpoczęcie ćwiczeń lub zbyt szybkie rozpoczęcie ćwiczeń bez świadomości stanu serca może mieć negatywne skutki. Wynika to z długoterminowych skutków COVID-19, które wciąż są badane. Jakie badania serca warto wykonać po COVID-19? To, kto ma zostać przebadany i jaki typ testu jest zalecany, zależy od każdej osoby i jej specyficznych objawów lub ciężkości choroby. Badania z końca października dały wskazówki dla sportowców wyczynowych, licealistów i mistrzów rekreacji, którzy ukończyli 35 lat i trenują do określonych zawodów. Badania zalecały rozmowę z lekarzem i wykonywanie badań przesiewowych serca. Testy te, zalecane dla sportowców z umiarkowanym lub ciężkim COVID-19, obejmują: Elektrokardiogramy – to rejestruje sygnały elektryczne w twoim sercu. To dobry sposób na sprawdzenie arytmii.



Echokardiogramy. Wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazów twojego serca, takich jak sonogram. Służy do wykrywania problemów z zastawkami lub komorami serca.



Badania krwi. Mierzy poziom białek troponiny T lub troponiny I we krwi. Białka te są uwalniane po uszkodzeniu mięśnia sercowego.



MRI: Rezonans magnetyczny tworzy szczegółowe obrazy narządów, w tym serca. Sprawdza rozmiar i funkcję, stopień uszkodzenia, problemy strukturalne lub stan zapalny. W przypadku pacjentów z łagodnymi przypadkami COVID-19 lub bezobjawowych badanie przesiewowe serca nie jest uważane za konieczne.

