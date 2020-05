Rekonwalescencja po COVID-19 – dlaczego jest długa?

AmerykańskieCentra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wyjaśniają, że osoby chorujące na COVID-19, które zostały uznane za zdrowe, spełniają trzy kryteria:

brak gorączki przez co najmniej 72 godziny bez przyjmowania leków

zanik innych objawów, takich jak kaszel lub duszność

minęło co najmniej 7 dni od pojawienia się pierwszych objawów

Po wyleczeniu z infekcji ciało może nie działać w 100 procentach sprawnie, szczególnie jeśli dana osoba była hospitalizowana z powodu ciężkiej postaci choroby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że regeneracja może zająć 6 tygodni lub dłużej , aby ktoś w pełni wyzdrowiał, jeśli był w stanie krytycznym.

Zalecenia po COVID-19

„Aby zmaksymalizować powrót do zdrowia po COVID-19, zalecamy, aby pacjenci pracowali nad wzmocnieniem mięśni oddechowych oraz mięśni ramion i nóg” – powiedział dr Farah Hameed, lekarz medycyny sportowej i rehabilitacji z New York-Presbyterian / Columbia University Irving. Rehabilitacja płucna jest częścią procesu powrotu do zdrowia, ponieważ COVID-19 to choroba atakującą układ oddechowy. Ćwiczenia obejmują:

ćwiczenia oddechowe wzmacniające mięśnie klatki piersiowej

ćwiczenia wzmacniające mięśnie w celu rozwiązania problemu utraty mięśni po długim pobycie w szpitalu

Lekarze zachęcają pacjentów do spacerów, ponieważ chodzenie może poprawić ogólną kondycję. Harmonogramy marszu mogą przebiegać w następujący sposób:

Tydzień 1: 5 minut, pięć razy dziennie

Tydzień 2: 10 minut, trzy razy dziennie

Tydzień 3: 15 minut, dwa razy dziennie

Zdrowie psychiczne po COVID-19

COVID-19 może to również odbijać się na psychice, ponieważ wokół zagrożenia wirusem kryje się tak wiele strachu. Dla tych, którzy byli hospitalizowani, choroba mogła być traumatycznym doświadczeniem. Mogą nawet rozwinąć objawy ostrej reakcji stresowej lub zespołu stresu pourazowego (PTSD).

„Gdy reakcje te występują niecały miesiąc po narażeniu na uraz, są oznaczane jako reakcje na ostry stres” – powiedział Jessy Warner-Cohen, starszy psycholog z Northwell Health w Nowym Jorku. Jednym z wyzwań, przed którymi stanie świat zdrowia psychicznego po pandemii, jest mentalne przetworzenie wszystkiego, przez co przeszły nasze organizmy.

