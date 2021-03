Pyłki mogą zwiększać ryzyko zachorowania na COVID-19, nawet jeśli nie masz alergii

Jak zaznacza fizjolog roślin Lewis Ziska, komentujący odkrycia norweskich naukowców, już kilka lat temu wykazano, że pyłki mogą tłumić reakcję ludzkiego układu odpornościowego na wirusy. Łącząc się z białkami, które sygnalizują odpowiedź antywirusową w komórkach wyściełających drogi oddechowe, pyłki mogą narazić daną osobę na większe ryzyko zakażenia wirusami. W najnowszym badaniu przyjrzano się dokładniej jednemu z nich – SARS-CoV-2. Sprawdzono, jak zmieniała się liczba nowych infekcji wraz ze wzrostem lub spadkiem poziom pyłków w 31 krajach na całym świecie. Okazało się, że około 44 procent zmienności wskaźników zachorowań na COVID-19 było związane właśnie ze zmieniającym się poziomem pyłków, a także poziomem wilgotności i temperaturą powietrza w konkretnym rejonie.

Pyłki jako czynnik powodujący zwiększenie zachorowań na COVID-19?

Badacze zauważyli, że wskaźniki zachorowalności na COVID-19 wzrastały po około 4 dniach po wzmożeniu aktywności konkretnych pyłków. Co ważne, nawet te pyłki, które zwykle nie powodują alergii i tak powodowały wzrost zachorowań. To tym bardziej groźne, że niemal każdego roku sezon pylenia trwa coraz dłużej. Wiosną najpierw pylą drzewa, a latem głównie trawy i chwasty. Ponadto, zmiany klimatyczne powodują ogólny wzrost liczby pyłków. Procesy te zachodzą od co najmniej 30-40 lat.

Na szczęście, jak zaznaczają naukowcy, maseczka antywirusowa skutecznie chroni i przed przedostawaniem się pyłków, więc przed wyjściem z domu nie warto o niej zapominać.

